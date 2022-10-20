Сдать Херсон и другие населенные пункты: Россия готовится отступить с правого берега Днепра, — ISW

По словам аналитиков, Россия хочет, чтобы на освобожденных от оккупации территорий, осталась как можно меньше людей. Так Кремль хочет влиять на экономику Украины в долгосрочной перспективе.

Related video

Власти РФ создают информационные условия для того, чтобы оправдать отступления с правого берега Днепра Херсонской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что командующий Вооруженными Силами России в Украине генерал Сергей Суровикин прямо заявил, что российскому военному руководства надо принять "сложные решения" в отношении Херсонской области.

Кроме того, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо также сказал, что будет проведена эвакуация с правого берега Днепра.

При этом, как пишут аналитики, Россия использует "эвакуацию" для того, чтобы прикрыть выселение мирных украинцев с оккупированных территорий Украины. Предполагается, что украинцев депортируют в депрессивные регионы России.

В отчете сказано, что Россия собирается повлиять на экономику Украины в долгосрочной перспективе. Так, Кремль видит, как Киев возвращает себе территории под контроль, а потому хочет, чтобы там осталось как можно меньше людей.

Ранее Фокус сообщал, что Путин объявил "военное положение" в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. "Военное положение" в четырех украинских регионах вступит в силу с полуночи 20 октября, заявил президент РФ.

Еще напомним, что Путин может устроить ядерный взрыв в Черном море с радиоактивным облаком и цунами. По данным журналистов, явные или завуалированные угрозы применения ядерного оружия, которые звучат из РФ, могут вылиться в демонстрационный удар.