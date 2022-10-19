Путин может устроить ядерный взрыв в Черном море с радиоактивным облаком и цунами, — The Sun

По данным журналистов, явные или завуалированные угрозы применения ядерного оружия, которые звучат из РФ, могут вылиться в демонстрационный удар. Есть три возможных сценария: взрыв под водой, над водой или на острове Змеиный.

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Из-за неудач в войне в Украине Россия оказалась загнанной в угол, и западные официальные лица опасаются, что Кремль может от отчаяния прибегнуть к демонстрационному ядерному удару. Об этом сообщает The Sun.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправился в Вашингтон для обсуждения сложившегося кризиса, опасаясь, что, возможно, Путин уже занес руку над красной кнопкой.

Высказываются опасения, что Путин может использовать Черное море как испытательный полигон для тестирования ядерного оружия, несмотря на то, что море омывает побережье некоторых стран НАТО, помимо Украины и Грузии.

По оценкам журналистов, явные или завуалированные угрозы применения ядерного оружия, которые звучат из РФ, могут в конечном счете вылиться в демонстрационный удар. Есть три возможных сценария: взрыв под водой, над водой или же взрыв отдаленного острова.

[ + – ] Возможные последствия ядерного взрыва в Черном море

Запуск ракеты из России

Путин мог бы устроить ядерное испытание над Черным морем, запустив ракету с территории РФ.

Ракета перед взрывом может пролететь в отдаленный район и там взорваться, что может стать первым ядерным испытанием за 30 лет. В последний раз на территории бывшего СССР ядерные испытания проводились 24 октября 1990 года.

[ + – ] Подводная лодка

Для этого могут применяться ракеты "Искандер" или межконтинентальные баллистические ракеты Сармат ("Сатана-2").

Носителем ядерных зарядов могут быть и подводные лодки.

Остров Змеиный

В качестве полигона для ядерного испытания Россия может использовать Остров Змеиный, который стал символом сопротивления Украины.

[ + – ] Остров Змеиный

Ядерный дрон

Сценарий, при котором бы применялся ядерный беспилотник, представляется менее реалистичным. Вместе с тем, Путин демонстрировал свою огромную подводную лодку "Белгород" — крупнейшую в его арсенале, которая может комплектоваться восемью беспилотными аппаратами "Посейдон" с ядерными энергоустановками.

Запуск с самолета

Для демонстрационного ядерного удара могут использоваться крылатые ракеты, которые уже применялись в войне в Украине.

Россия также может испытать ядерное оружие, запустив ядерную крылатую ракету с боевого самолета.

Ракеты Х-55СМ могут быть с ядерным зарядом, они крепятся к стратегическим бомбардировщикам, такими как Ту-95 "Медведь" и Ту-160 "Черный валет".

По некоторым оценкам, максимальная мощность такого оружия — 200 килотонн, что в 13 раз выше мощности бомб, которые США сбросили на Хиросиму.

Из других ядерных крылатых ракет у Путина есть гиперзвуковая Х-47М2 "Кинжал", неядерные версии этой ракеты уже применялись в Украине.

[ + – ] Ядерный взрыв

Ядерный взрыв в Черном море — плохая идея

Профессор Виорел Бадеску, физик и инженер из Бухарестского университета, не видит логики в демонстрационном ядерном ударе в Черном море.

"Могут наблюдаться два различных явления, которые одновременно затронут прибрежные регионы вследствие ядерного взрыва. Во-первых, морская впадина может стать источником цунами. Во-вторых, выброшенный в атмосферу газ плотнее воздуха и оседает с меньшей скоростью, чем падающая вода. В итоге на поверхности моря образуется газовое "облако"", — пояснил он.

Более того, особенность Черного моря в том, что его воды глубинные слои насыщены опасным для человека сероводородом, выброс которого может вызвать сильный взрыв.

Напомним, что Илон Маск заявил, что Россия скорее применит ядерное оружие, чем отдаст Крым. По его словам, РФ подверглась всевозможным санкциям, и теперь им уже нечего терять.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам военного аналитика Бена Ходжеса, чиновникам из Кремля нужно "оттащить президента РФ от красной кнопки", если у них есть какие-то надежды на жизнь после Путина и возвращение к нормальности.