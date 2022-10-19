Путін може влаштувати ядерний вибух у Чорному морі з радіоактивною хмарою та цунамі, — The Sun

За даними журналістів, очевидні чи завуальовані погрози застосування ядерної зброї, які звучать з РФ, можуть вилитися в демонстраційний удар. Є три можливі сценарії: вибух під водою, над водою або на острові Зміїний.

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Через невдачі у війні в Україні Росія виявилася загнаною в кут, і західні офіційні особи побоюються, що Кремль може від розпачу вдатися до демонстраційного ядерного удару. Про це повідомляє The Sun.

Напередодні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вирушив у Вашингтон для обговорення кризи, побоюючись, що, можливо, Путін уже підняв руку над червоною кнопкою.

Висловлюються побоювання, що Путін може використовувати Чорне море як випробувальний полігон для тестування ядерної зброї, незважаючи на те, що море омиває узбережжя деяких країн НАТО, окрім України та Грузії.

За оцінками журналістів, очевидні чи завуальовані погрози застосування ядерної зброї, які звучать з РФ, можуть зрештою вилитися у демонстраційний удар. Є три можливі сценарії: вибух під водою, над водою або вибух віддаленого острова.

[ + – ] Можливі наслідки ядерного вибуху в Чорному морі

Запуск ракети із Росії

Путін міг би влаштувати ядерне випробування над Чорним морем, запустивши ракету з території РФ.

Ракета перед вибухом може пролетіти до віддаленого району і там вибухнути, що може стати першим ядерним випробуванням за 30 років. Востаннє на території колишнього СРСР ядерні випробування проводились 24 жовтня 1990 року.

[ + – ] Підводний човен

Для цього можуть застосовуватись ракети "Іскандер" або міжконтинентальні балістичні ракети Сармат ("Сатана-2").

Носієм ядерних зарядів можуть бути підводні човни.

Острів Зміїний

Як полігон для ядерного випробування Росія може використовувати Острів Зміїний, котрий став символом опору України.

[ + – ] Острів Зміїний

Ядерний дрон

Сценарій, у якому застосовувався ядерний безпілотник, здається менш реалістичним. Разом із тим, Путін демонстрував свій величезний підводний човен "Бєлгород" — найбільший у його арсеналі, який може комплектуватися вісьмома безпілотними апаратами "Посейдон" з ядерними енергоустановками.

Запуск із літака

Для демонстраційного ядерного удару можуть використовуватись крилаті ракети, які вже застосовувалися у війні в Україні.

Росія також може випробувати ядерну зброю, запустивши ядерну крилату ракету з бойового літака.

Ракети Х-55СМ можуть бути з ядерним зарядом, вони кріпляться до стратегічних бомбардувальників, таких як Ту-95 "Медведь" та Ту-160 "Черный валет".

За деякими оцінками, максимальна потужність такої зброї — 200 кілотонн, що в 13 разів вище за потужність бомб, які США скинули на Хіросіму.

З інших ядерних крилатих ракет Путін має гіперзвукову Х-47М2 "Кинжал", неядерні версії цієї ракети вже застосовувалися в Україні.

[ + – ] Ядерний вибух

Ядерний вибух у Чорному морі — погана ідея

Професор Віорел Бадеску, фізик та інженер із Бухарестського університету, не бачить логіки у демонстраційному ядерному ударі в Чорному морі.

"Можуть спостерігатися два різні явища, які одночасно торкнуться прибережних регіонів унаслідок ядерного вибуху. По-перше, морська западина може стати джерелом цунамі. По-друге, викинутий в атмосферу газ щільніший за повітря та осідає з меншою швидкістю, ніж падаюча вода. Унаслідок на поверхні моря утворюється газова "хмара"", — пояснив він.

До того ж, особливість Чорного моря в тому, що його води глибинні шари насичені небезпечним для людини сірководнем, викид якого може спричинити сильний вибух.

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що Росія швидше застосує ядерну зброю, ніж віддасть Крим. За його словами, РФ зазнала всіляких санкцій, і тепер їм уже нічого втрачати.

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами військового аналітика Бена Годжеса, чиновникам із Кремля потрібно "відтягнути президента РФ від червоної кнопки", якщо вони мають якісь надії на життя після Путіна і повернення до нормальності.