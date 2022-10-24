ВСУ на Херсонском направлении освободили более 90 населенных пунктов, — Минобороны (видео)

Украинские солдаты, по данным военного телевидения, сейчас находятся в 20 минутах езды от захваченного Херсона.

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В ходе успешного контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

По данным ведомства, подразделения ВСУ успешно продвигаются на Херсонском направлении и с начала контрнаступления освободили свыше 90 населенных пунктов.

В деоккупированных городах и селах, как отмечает Минобороны, проживает около 12 тысяч мирных жителей. В указанных населенных пунктах сейчас проходят комплексы стабилизационных мероприятий.

Телерадиостудия "Бриз", которая подчиняется МОУ, обнародовала видеоролик с комментариями украинских военнослужащих, участвующих в контрнаступлении на Херсонском направлении. Бойцы Сил обороны Украины утверждают, что у них настроение боевое и они готовы деоккупировать Херсон с Крымом.

"Обеспечение достаточно хорошее и продуктов также хватает. Настроение боевое. Как можно быстрее хочется дойти до Херсона, а потом по-тихоньку на Крым", — подчеркнул боец с позывным "Шериф" и добавил, что украинские военнослужащие сейчас находятся в 20 минутах езды от оккупированного россиянами Херсона.

[ + – ] ВСУ на Херсонском направлении освободили более 90 населенных пунктов

Военная разведка Украины, в свою очередь, считает, что российские войска не планируют в ближайшее время выходить из Херсона. Оккупационные формирования, по словам главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, готовятся к оборонительным действиям и заводят в областной центр резервые силы.

Также сообщалось, что Россия может готовиться к сдаче Херсона и других населенных пунктов области. Американский Институт изучения войны ISW не исключает, что ВС РФ придется отступить с правого берега Днепра из-за возможного контрнаступления украинской армии.