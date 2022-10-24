ЗС РФ найближчим часом не збираються виходити з Херсона, а готуються до оборони, — Буданов

В обласний центр завозять нові підрозділи ЗС РФ, а з міста вивозять готівку, сервери та окупаційну адміністрацію на випадок, якщо потрібно буде вийти швидко.

Related video

Російські війська лише вдають, що збираються йти з окупованого Херсона. Насправді до міста завозять нові військові підрозділи та готують обласний центр до оборони. Однак до кінця року ЗСУ зможуть звільнити його. Про це розповів голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Він зазначив, що, можливо, командувач окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін наперед готує росіян на випадок здачі або втрати Херсона. Однак зараз не можна сказати, що росіяни тікають із захопленого міста.

"У багатьох аспектах це інформаційна операція та маніпуляція. Є певні факти. Наприклад, виводять "Промзв'язокбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели", — сказав він.

З обласного центру росіяни вивозять готівку, сервери, окупаційну адміністрацію, виписують із лікарень та відвозять усіх тяжко поранених, "евакуюють" місцеве населення.

"Тобто створюють ілюзію того, що все зникло. А водночас вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", — заявив голова ГУР.

Кирило Буданов розповів, що ЗС РФ у такий спосіб підготувалися, якщо з міста потрібно буде швидко вийти. За його словами, якщо ВСУ візьмуть контроль хоча б над Каховською дамбою, то окупантам доведеться дуже швидко ухвалювати рішення. Це пов'язано з тим, що вона є єдиною транспортною артерією, що повноцінно функціонує.

В іншому випадку російські війська можуть опинитися в такій ситуації, як українська армія навесні в Маріуполі — в оточенні.

Нагадаємо, 23 жовтня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що українські військові продовжують відсувати фронт на південному напрямку. За інформацією відомства, окупанти поступово залишають правий берег Дніпра та намагаються концентрувати сили на лівобережжі.

18 жовтня Сергій Суровікін заявив, що ситуація на війні в Україні для російських військ залишається напруженою. Він також не виключив "непростих рішень" щодо Херсона, проте не уточнив, що саме мав на увазі.