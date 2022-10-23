Битва за Херсон: ЗСУ продовжують відсувати фронт на південному напрямку, — командування "Південь"

Противник поступово залишає правий берег Дніпра та намагається концентрувати сили на лівобережжі.

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Збройні Сили України продовжують відсувати лінію фронту на Херсонському напрямку. Водночас противник засів на оборонних рубежах на лівому березі Дніпра, де намагається концентрувати свої сили. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни продовжують евакуацію з правого берега Дніпра, проте це відбувається не так швидко, як би їм хотілося, оскільки мости через річку зруйновані. Отже, можна говорити, що російські військові залишають правий берег, зосереджуючись на обороні лівобережжя.

"Це не так швидко відбувається саме тому, що вони використовують лише альтернативні переправи і не можуть користуватися повноцінними мостами", — зазначила Гуменюк.

Тим часом ЗСУ продовжують просування на цьому напрямі, хоча окупаційна влада повідомляє про зворотне. За словами "заступника глави адміністрації" регіону Кирила Стремоусова, на Херсонському фронті все залишається без змін, а всі атаки українських підрозділів нібито відбиті.

[ + – ] Ситуація на Херсонському напрямку за версією ISW

У зв'язку з цим Гуменюк наголосила, що українські громадяни мають критично оцінювати будь-яку інформацію про те, що відбувається на фронтах.

"Хочу зауважити, що потрібно бути дуже критичним щодо повідомлень, які лунають в умовах гібридної війни. Тому що, зокрема, колабораційна влада, окупаційна влада орієнтована якраз дуже потужно на інформаційний фронт, для того, щоб сіяти паніку серед населення", — наголосила вона.

Гуменюк додала, що російські військові продовжують інформаційний шантаж, поширюючи чутки про те, що ЗСУ нібито планують ударити по Каховській ГЕС. Насправді окупанти самі замінували критично важливий об'єкт, звільнивши перед цим весь персонал.

Раніше радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив інформацію про те, що російські військові залишають обласний центр. За його словами, окупанти вивозять майно, банківську документацію, а також документи паспортного столу, а до понеділка місто залишать російські торговельні мережі.

Міноборони Великобританії 20 жовтня опублікувала розвіддані, які свідчать про те, що російське командування всерйоз розглядає план масштабного виведення військ з Херсонської області. Основною проблемою противника є відсутність повноцінних переправ через Дніпро, які зруйновані внаслідок ударів ЗСУ.