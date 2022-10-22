"До понеділка виїдуть": ЗС РФ вивозять із Херсона майно та документи

Місцеві жителі не такі оптимістичні щодо результату окупантів. За їхніми словами, російські військові розселяються у найближчих до Херсона селах.

Related video

Радник голови Херсонської військової адміністрації, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив на своїй сторінці у Facebook, що російські окупанти залишають обласний центр.

За словами чиновника, вони вивозять майно та документи банку та паспортного столу, а до понеділка місто залишать і російські торговельні мережі.

"Русня покидає Херсон! Людям кажуть, що це тимчасово – приходьте за кілька тижнів. Прийдемо, в українське!", – написав Хлань.

Фото: Скриншот

Водночас користувачі не поділяють оптимізму політика і пишуть, що російські військові їдуть у села навколо Херсона і селяться там, а до супермаркетів російські фури, як і раніше, завозять товари.

Фото: Скриншот

На даний момент окупанти, у передчутті ймовірного відступу через тиск ЗСУ, продовжують роботи з мінування Каховської ГЕС. Основну частину гідроелектростанції російські війська замінували ще у квітні. Тепер роботи проводяться на шлюзах та опорах станції. На греблі розвідка фіксує два військові КАМАЗи без водіїв. Вони повністю завантажені ящиками із вибухівкою.

Раніше американська розвідка повідомляла, що українські війська можуть досягти успіхів проти ЗС РФ у наступні півтора місяці, якщо буде продовжено імпульс на півдні та північному сході країни. Цифра у шість тижнів з'явилася через настання зими та похолодання, що дасть обом арміям час для перегрупування.