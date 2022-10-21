На греблі 2 вантажівки з вибухівкою: ЗС РФ продовжують мінувати Каховську ГЕС, — ГУР

Окупанти передбачають швидке звільнення ЗСУ правобережної частини Херсонської області, тому вони готують серію терактів на цій території.

Related video

Російські війська продовжують роботи з мінування Каховської ГЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Основну частину Каховської ГЕС окупанти замінували ще в квітні. Тепер роботи проводяться на шлюзах та опорах станції. На греблі розвідка фіксує два військових Камази без водія. Вони повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

У розвідці припускають, що ЗС РФ передбачає швидке звільнення Сил оборони правобережної частини Херсонської області. Через це вони готують серію терактів на цій території. Руйнування Каховської ГЕС матиме катастрофічні наслідки.

Якщо станцію знищать, то десятки населених пунктів під ударом стихії, зокрема Херсон. А екологічні масштаби катастрофи торкнуться не лише України, а й усього Чорноморського регіону.

Нагадаємо, президент Зеленський попередив, що РФ планує підірвати Каховську ГЕС, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ та для депортації неугодних українців в РФ. Після цього командувач окупаційних військ РФ Суровікін заявив, що ЗСУ готують масований ракетний удар по греблі.

Окупанти почали "евакуювати" місцевих жителів із Херсона. Загалом планується вивезти 60 тисяч людей.