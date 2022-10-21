На дамбе 2 грузовика с взрывчаткой: ВС РФ продолжают минировать Каховскую ГЭС, – ГУР

Оккупанты предусматривают быстрое освобождение ВСУ правобережной части Херсонской области, поэтому они готовят серию терактов на этой территории.

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Российские войска продолжают работы по минированию Каховской ГЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Основную часть Каховской ГЭС оккупанты заминировали еще в апреле. Теперь работы проводятся на шлюзах и опорах станции. На дамбе разведка фиксирует два военных Камаза без водитель. Они полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

В разведке предполагают, что ВС РФ предусматривают быстрое освобождение Силами обороны правобережной части Херсонской области. Из-за этого они готовят серию терактов на этой территории. Разрушение Каховской ГЭС будет иметь катастрофические последствия.

Если станцию уничтожат, то десятки населенных пунктов окажется под ударом стихии, в том числе Херсон. А экологические масштабы катастрофы затронут не только Украину, но и весь Черноморский регион.

Напомним, президент Зеленский предупредил, что РФ планирует подорвать Каховскую ГЭС, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и для депортации неугодных украинцев в РФ. После этого командующий оккупационными войсками РФ Суровикин заявил, что ВСУ готовят массированный ракетный удар по плотине.

Оккупанты начали "эвакуировать" местных жителей из Херсона. Всего планируется вывезти 60 тысяч человек.