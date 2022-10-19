Операция "эвакуация": оккупанты хотят вывезти из Херсона на левый берег 60 тысяч жителей

Весь процесс перемещения украинцев должен занять около шести дней, утверждают захватчики. Часть людей планируют отправлять в Россию.

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В Херсонской области началась так называемая "эвакуация" местных жителей. За шесть дней оккупанты хотят переместить на левый берег Днепра 50-60 тыс. украинцев. Об этом заявил так называемый "губернатор" захваченного региона Владимир Сальдо, передает агентство ТАСС.

По словам коллаборанта, весь процесс "эвакуации" людей займет около шести дней. При этом часть херсонцев хотят переместить в другие населенные пункты области, других же намерены отправлять в Россию.

Как отметил Сальдо, в речном порту Херсона уже стоят катера с людьми, готовые отправиться на левый берег. При этом, по его словам, напряженности в захваченном областном центре нет.

Российское издание URA.ru также сегодня проинформировало, что перемещение людей из Херсона уже началось.

Новый командующий Объединенной группировкой Вооруженных сил России на войне против Украині Сергей Суровикин заявил, что для россиян на херсонском направлении сложилась непростая ситуация.

"Дальнейшие наши действия и планы в отношении самого города Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизней мирного населения и наших военнослужащих", –– подчеркнул он во вчера.

Напомним, американский Институт изучения войны считает, что так называемую "эвакуацию" украинцев из оккупированных регионов россияне могут использовать для того, чтобы заселить туда граждан РФ. Среди прочего, людей отправляют в Краснодарский край.