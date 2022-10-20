"Операция под фальшивым флагом": РФ планирует подорвать Каховскую ГЭС, — Зеленский (видео)

По словам президента, российские оккупанты заминировали не только дамбу, но и агрегаты ГЭС. А по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, РФ готовит техногенную катастрофу, чтобы депортировать нелояльных к оккупантам украинцев и остановить контрнаступление ВСУ.

Related video

Российские войска заминировали дамбу и агрегаты на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области и могут подорвать ее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к Европейскому совету.

"Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на юге Украины. У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из больших энергообъектов", — сказал он.

Глава государства рассказал, что дамба ГЭС удерживает около 18 млн кубических метров воды. Если же российские оккупанты решатся подорвать ее, то в зоне быстрого затопления окажутся 80 населенных пунктов Херсонской области и сам областной центр. В результате чего сотни тысяч людей пострадают.

По информации украинских властей, Россия уже подготовила все, чтобы осуществить теракт и операцию под фальшивым флагом, а потом обвинить в этом Украину. Тем временем украинских работников с Каховской ГЭС прогнали, там находятся только российские граждане. Они контролируют полностью станцию.

"Надо немедленно действовать, чтобы у России не было возможности реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховской ГЭС. Следует вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", — сказал он.

Кроме того, террористический акт ВС РФ приведет к тому, что значительная часть южных регионов Украины может остаться без обеспечения водой. Кроме того, Запорожская АЭС может оказаться без ресурса для охлаждения, потому что вода берется именно из Каховского водохранилища. Также будет уничтожена работа канала в оккупированный Крым.

"Вот это — настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму. В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой", — заявил президент.

Что затеяла Россия?

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, Россия готовит техногенную катастрофу на Каховской ГЭС, чтобы депортировать нелояльных к россиянам украинцев, остановить контрнаступление ВСУ и перекрыть собственное отступление.

Напомним, 18 октября командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что ВСУ якобы готовят массированный удар по плотине Каховской ГЭС и самому городу. Он также не исключил "непростых решений" в отношении оккупированного Херсона.

Тем временем оккупационные "власти" Херсонской области начали "эвакуировать" людей из региона и хотят вывезти из Херсона на левый берег 60 тысяч жителей. Весь процесс перемещения украинцев должен занять около шести дней, а часть людей планируют отправлять в Россию.

Аналитики из Института изучения войны считают, что ВС РФ готовят обстрелы Каховской ГЭС для дальнейшего отступления из Херсона. Россияне могут подорвать плотину в надежде, что масштабное наводнение задержит продвижение ВСУ через Днепр.