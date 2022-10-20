ВС РФ готовят обстрелы Каховской ГЭС для дальнейшего отступления из Херсона, — ISW

Россияне могут подорвать плотину в надежде, что масштабное наводнение задержит продвижение ВСУ через Днепр.

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ВС РФ готовят информационные условия для удара по Каховской гидроэлектростанции, который будет осуществлен под "ложным флагом". Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 19 октября.

Аналитики считают, что Россия может провести очередную операцию под "ложным флагом", в организации которой обвинит Украину.

В отчете ISW сказано, что ВС РФ готовят информационные условия для осуществления удара по Каховской ГЭС, которая расположена в захваченной части Херсонской области. Российские военнослужащие, как отмечают эксперты, могут быть уверены, что подрыв плотины может прикрыть их отступление с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение подразделений Вооруженных сил Украины через реку.

В своем отчете аналитики цитируют заявление генерала Сергея Суровикина, командующего оккупационными войсками РФ, который ранее утверждал, что Киев якобы готовит удар по Каховской ГЭС, чтобы спровоцировать масштабное наводнение в Херсонской области. С подобными угрозами также выступал гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо, утверждавший, что ВСУ обстреляют плотину выше по течению от областного центра.

"Российские власти, вероятно, намерены использовать эти предупреждения о предполагаемом украинском ударе по Каховской ГЭС, чтобы создать информационные условия для российских сил, чтобы повредить плотину и обвинить Украину в последующем ущербе и гибели людей, а также использовать возникшие наводнения для прикрытия собственного отступления на юг Херсонской области", — сказано в отчете Института изучения войны.

Нанесение удара по Каховской ГЭС под "ложным флагом", как отмечают аналитики, Кремль также может использовать, чтобы затмить сведения в СМИ о третьем подряд унизительном отступлении ВС РФ на фронте.

Отметим, что в своем отчете ISW эксперты предположили, что российские войска готовятся выходить из Херсона.

Также сообщалось, что ВС РФ закапывают ствольную артиллерию на новых оборонительных рубежах для нанесения ударов по жилым кварталам Херсона.