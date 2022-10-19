ВС РФ готовят ствольную артиллерию для обстрелов Херсона, — Ким (видео)

Призывы россиян к немедленной эвакуации из-за наступления ВСУ, по словам главы Николаевской ОВА, являются информационными спецоперациями.

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Подразделения Вооруженных сил РФ готовят вооруженные провокации, в ходе которых планируют обстреливать жилые кварталы Херсона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

По его словам, оккупационная администрация части Херсонщины массово рассылает местным жителям сообщения с призывом эвакуироваться из региона, поскольку украинская армия якобы готует обстрелы областного центра.

Виталий Ким предупредил, что ВС РФ также занимаются созданием оборонительных рубежей и укреплений под ствольную артиллерию в районе населенного пункта Чаплынка. Учитывая этим факты, глава Николаевской ОВА пришел к выводу, что оккупанты готовят вооруженные провокации, в ходе которых сами будут обстреливать жилые кварталы Херсона.

Комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины на этом направлении, Виталий Ким заявил, что украинские военнослужащие — "красавцы".

"Российские оккупанты включают массовые ИПСО (информационно-психологические спецоперации — ред.). Вкидывают информацию, что кто-то едет, готовятся массовые обстрелы с миллионом ракет, из Херсонщины эвакуируемся, ядерная бомба… Ерунда это все, не ведитесь! Доверяем только проверенным источникам и наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам", — добавил Ким, комментируя заявления пропагандистов и представителей нелегитимной администрации о том, что ВСУ планируют обстреливать Херсон для дальнейшего освобождения города.

[ + – ] ВС РФ готовят ствольную артиллерию для обстрелов Херсона и призывают жителей немедленно эвакуироваться

Отметим, что еще 16 октября Генштаб ВСУ сообщил о проведении эвакуации в захваченной части Херсонской области, в ходе которой оккупанты вывозят имущество и сотрудников "госучреждений" на территорию Крыма.

На фоне эвакуации и контрнаступления ВСУ командующий оккупационными войсками РФ в Украине Сергей Суровикин не исключил, что захватчикам придется принять "непростые решения" в отношении Херсона. Утром, 19 октября, гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо сообщил о планах эвакуировать из Херсона на левый берег Днепра около 60 тысяч украинцев.