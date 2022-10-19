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Украина Российско-украинская война Ситуация в Херсоне и области Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

В Херсоне рассылают SMS с призывом покинуть город: часть людей увезут в Россию (фото)

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Фото: РИА Новости | Автобусы с людьми следуют от Речпорта на левый берег Днепра

Оккупационные власти предупредили про обстрелы жилых кварталов города, в речной порт уже подогнали эвакуационные катера. Мирных жителей "распределят" в Крым, Ростов, Краснодарский и Ставропольский край РФ.

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Российские оккупанты рассылают мирным жителям Херсона сообщения, в которых призывают их покинуть город. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

Коллаборанты предупреждают об "обстрелах жилых кварталов" и обвиняют в этом украинских военных.

"С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", — процитировало агентство одно из сообщений, которое получили люди рано утром 19 октября.

Такие сообщения оккупанты рассылали жителям Херсона утром 19 октября Fullscreen
Такие сообщения оккупанты рассылали жителям Херсона утром 19 октября
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Достоверность SMS-рассылки подтвердил ТАСС представитель экстренных служб Херсонской области.

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Коллаборанты хотят за 6 дней вывезти на левый берег Днепра до 60 тыс. украинцев.

"Замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ стянули много сил к линии фронта в Херсонской области.

"Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость… Херсон — это концентрация большого количества людей. Надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных", — убежден он.

Оккупанты подготовили листовки, в которых рекламируют возможность переезда из Херсона.

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Часть людей повезут в города Алешки и Голая Пристань

Стремоусов уверен в наступлении украинской армии в ближайшее время и обещает "не сдавать" город.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что россияне будут обстреливать Херсон, так как они копают укрепления под артиллерию в районе Чаплынки.

"Эвакуация"из Херсона: оккупанты хотят вывезти до 60 тысяч человек

Так называемый "губернатор" временно оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил о начале "эвакуации" местных жителей. Коллаборанты хотят за 6 дней вывезти на левый берег Днепра до 60 тыс. украинцев.

В речной порт Херсона уже подогнали катера для перевозки людей.

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На левом берегу Днепра стоят автобусы, рассчитанные на тысячу человек

Глава исполнительного комитета российской партии "Общероссийский народный фронт" в Херсонской области Евгений Мельников, участвующий в организации "эвакуации" из Херсона заявил о вывозе жителей в другие регионы России.

По его словам, на левом берегу Днепра стоят автобусы, рассчитанные на тысячу человек. Людей повезут в города Алешки и Голая Пристань и по желанию будут "распределять" на Крым, Ростов, Краснодарский и Ставропольский край.

"Те, кто хочет, выезжают", — заявил оккупационный чиновник.

Напомним, что командующий группировкой ВС РФ в Украине Сергей Суровикин обещал принятие "непростых решений" по временно оккупированному Херсону. По его словам, командование исходит из позиции сохранения жизней гражданских и захватчиков.

По информации главы Херсонской областной военной администрации Галины Луговой, в оккупированном Херсоне пребывает до 25 тысяч российских военных. Сейчас они заняты вывозом награбленного — загружают машины и переправляют на левый берег Днепра.

В Генштабе ВСУ говорили о начале эвакуации "госучреждении" оккупантов из Херсонской области в Крым. Вывозятся работники, имущество банков и пенсионного фонда.