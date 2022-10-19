В Херсоне рассылают SMS с призывом покинуть город: часть людей увезут в Россию (фото)

Оккупационные власти предупредили про обстрелы жилых кварталов города, в речной порт уже подогнали эвакуационные катера. Мирных жителей "распределят" в Крым, Ростов, Краснодарский и Ставропольский край РФ.

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Российские оккупанты рассылают мирным жителям Херсона сообщения, в которых призывают их покинуть город. Об этом сообщило российское агентство "РИА Новости".

Коллаборанты предупреждают об "обстрелах жилых кварталов" и обвиняют в этом украинских военных.

"С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег. Связь: 88003019999", — процитировало агентство одно из сообщений, которое получили люди рано утром 19 октября.

[ + – ] Такие сообщения оккупанты рассылали жителям Херсона утром 19 октября

Достоверность SMS-рассылки подтвердил ТАСС представитель экстренных служб Херсонской области.

[ + – ] Коллаборанты хотят за 6 дней вывезти на левый берег Днепра до 60 тыс. украинцев.

"Замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ стянули много сил к линии фронта в Херсонской области.

"Речь идет об оборонительном процессе Херсона. Город Херсон превращается в крепость… Херсон — это концентрация большого количества людей. Надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных", — убежден он.

Оккупанты подготовили листовки, в которых рекламируют возможность переезда из Херсона.

[ + – ] Часть людей повезут в города Алешки и Голая Пристань

Стремоусов уверен в наступлении украинской армии в ближайшее время и обещает "не сдавать" город.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что россияне будут обстреливать Херсон, так как они копают укрепления под артиллерию в районе Чаплынки.

"Эвакуация"из Херсона: оккупанты хотят вывезти до 60 тысяч человек

Так называемый "губернатор" временно оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил о начале "эвакуации" местных жителей. Коллаборанты хотят за 6 дней вывезти на левый берег Днепра до 60 тыс. украинцев.

В речной порт Херсона уже подогнали катера для перевозки людей.

[ + – ] На левом берегу Днепра стоят автобусы, рассчитанные на тысячу человек

Глава исполнительного комитета российской партии "Общероссийский народный фронт" в Херсонской области Евгений Мельников, участвующий в организации "эвакуации" из Херсона заявил о вывозе жителей в другие регионы России.

По его словам, на левом берегу Днепра стоят автобусы, рассчитанные на тысячу человек. Людей повезут в города Алешки и Голая Пристань и по желанию будут "распределять" на Крым, Ростов, Краснодарский и Ставропольский край.

"Те, кто хочет, выезжают", — заявил оккупационный чиновник.

Напомним, что командующий группировкой ВС РФ в Украине Сергей Суровикин обещал принятие "непростых решений" по временно оккупированному Херсону. По его словам, командование исходит из позиции сохранения жизней гражданских и захватчиков.

По информации главы Херсонской областной военной администрации Галины Луговой, в оккупированном Херсоне пребывает до 25 тысяч российских военных. Сейчас они заняты вывозом награбленного — загружают машины и переправляют на левый берег Днепра.

В Генштабе ВСУ говорили о начале эвакуации "госучреждении" оккупантов из Херсонской области в Крым. Вывозятся работники, имущество банков и пенсионного фонда.