В оккупированном Херсоне сосредоточили до 25 тыс. солдат ВС РФ, — ОВА

У оккупантов наблюдаются проблемы с поставками питания и горючим. В целом психологически они сломлены.

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Ситуация в оккупированном Херсоне остается напряженной и тяжелой. В городе находится от 20 до 25 тысяч солдат ВС РФ. Об этом заявила начальник Херсонской ОВА Галина Луговая в комментарии "Новости Приазовье".

Оккупанты сосредоточили от 20 до 25 тысяч вооруженных солдат РФ, однако их психологическое состояние ничтожно. По словам Луговой, оккупанты напуганы и психологически разрушены.

"Есть проблематика по обеспечению продуктами, есть проблематика по обеспечению горючим у них и, конечно, доставка именно оружия, с этим тоже большие проблемы", – утверждает Лугова.

Также она добавила, что сейчас коллаборанты спят у бронежилетах и очень активно вывозят все то, что удалось им "непосильным трудом нажить". Они вывозят мебель из своих домов, грузят все на машины и переправляют на левый берег Днепра. Оттуда они держат путь в сторону оккупированного Крыма.

Напомним, по данным украинского Генштаба, ВС РФ начали эвакуировать "госучреждения" из Херсонской области в Крым. Оккупанты вывозят сотрудников, имущество банков и пенсионного фонда.

Также в ISW заявляли, что оккупанты пытаются депортировать украинцев с оккупированных территорий под видом отпуска. Жителей Херсонщины отправляют в Краснодарский край.