В окупованому Херсоні перебуває до 25 тис. солдатів ЗС РФ, — ОВА

У окупантів спостерігаються проблеми з постачанням харчування та пальним. Загалом психологічно вони зламані.

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Ситуація в окупованому Херсоні залишається напруженою та важкою. У місті перебуває від 20 до 25 тисяч солдатів ЗС РФ. Про це заявила очільниця Херсонської ОВА Галина Лугова у коментарі "Новини Приазов'я".

Окупанти зосередили від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів РФ, проте їхній психологічний стан мізерний. За словами Лугової, окупанти налякані та психологічно зруйновані.

"Є проблематика щодо забезпечення продуктами, є проблематика щодо забезпечення пальним у них і, звичайно, доставлення саме зброї, з цим теж великі проблеми", – стверджує Лугова.

Також вона додала, що зараз колаборанти сплять у бронежилетах і дуже активно вивозять усе те, що вдалося їм "нажити непосильним трудом". Вони вивозять меблі зі своїх домівок, вантажать все у машини та переправляють на лівий берег Дніпра. Звідти вони прямують у бік окупованого Криму.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, ЗС РФ почали евакуювати "держустанови" з Херсонської області до Криму. Окупанти вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду.

Також в ISW заявляли, що окупанти намагаються депортувати українців з окупованих територій під виглядом відпустки. Жителів Херсонщини відправляють до Краснодарського краю.