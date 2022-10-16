ЗС РФ почали евакуювати "держустанови" з Херсонської області до Криму, — Генштаб

За даними відомства, окупанти вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду.

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Російські війська розпочали евакуацію "державних установ" з окупованої частини Херсонської області до Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб у вечірньому зведенні за 16 жовтня.

За даними відомства, окупанти вивозять співробітників, майно банків та пенсійного фонду. Окрім того, ЗС РФ посилили фільтраційні заходи на території регіону.

У Генштабі розповіли, що зараз армія Росії зосереджена на утриманні зайнятих позицій, проте також намагається йти у наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Ворог обстрілює позиції наших військ по всій лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках і веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлом цивільного населення", — сказано у повідомленні.

Усього минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 10 авіаударів по території України. Також окупанти здійснили вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Зі свого боку, українські військові завдали 20 ударів по позиціях ЗС РФ.

"Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника", — повідомили в Генштабі.

Крім того, ЗСУ збили один російський безпілотник і вдарили по командному пункту росіян.

Моральний стан росіян

У Генштабі заявляють, що рівень морально-психологічного стану росіян у прикордонних з Україною регіонах значно знизився. Це пов'язано з тим, що там немає медичної допомоги цивільним.

"За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області", — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, 15 жовтня російські воєнкори повідомляли про потужний наступ ЗСУ у Херсонській області. Джерела повідомляли про наступ приблизно двох українських батальйонів у напрямку Дудчани — Милове.

13 жовтня західні військові спрогнозували, що ЗСУ можуть взяти під контроль окупований Херсон уже наступного тижня. Експерти вважають, що невдовзі українські військові можуть зайняти західний берег Дніпра в Херсонській області, де розташований обласний центр.