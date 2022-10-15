"Військкори" РФ повідомляють про потужний наступ ЗСУ в Херсонській області: що відомо

Джерела повідомляють про наступ приблизно двох українських батальйонів у напрямку Дудчани–Милове.

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Російські пропагандисти та "військкори" повідомляють про активний наступ Збройних сил України в Херсонській області. Фокус зібрав їхні повідомлення в одній новині.

Військовий кореспондент "Комсомольської правди" Олександр Коц пише, що ЗСУ розвивають наступ у напрямку Дудчан, Милового та Суханового. Водночас, українські військові обстрілюють росіян в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області, а також позиції ЗС РФ на лінії Кремінна–Сватове.

Головний редактор пропагандистського російського видання "Сегодня.ру" Юрій Котенок у Telegram також пише про початок важких боїв у Херсонській області. За його інформацією, зараз українські формування намагаються просуватися в бік Берислава, а основні сили ЗСУ зосереджені в напрямку Дудчани–Милове. Російський Telegram-канал "Архангел спецназу Z" стверджує, що українські сили кинули в атаку на цьому напрямку приблизно два батальйони.

"Якщо противник вирішив розпочати новий етап контрнаступу на Херсон, то можна припустити, що загострення відбудеться і в районі лінії Кремінна–Сватове", — припускає кореспондент ВДТРК Євген Піддубний.

Український військовий із позивним "Рим", командир розрахунку гаубиці в десантно-штурмових військах звітував у Twitter про успіхи ЗСУ. За його словами, українські війська ведуть наступ, витісняючи супротивника до берегів Дніпра. Він натякнув, що українські підрозділи наближаються до Берислава.

[ + – ] Пости бійця ЗСУ з позивним "Рим" у Twitter (зараз видалені) Фото: Скриншот

Раніше окупанти попросили президента Володимира Путіна евакуювати жителів Херсонської області через наступ ЗСУ. Британська розвідка припускає, що зона бойових дій наближається до Херсона.

Західні військові вважають, що ЗСУ можуть звільнити Херсон уже наступного тижня. Водночас окупанти готуються до оборони міста.