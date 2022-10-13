ЗСУ йдуть на Херсон: окупанти попросили Путіна допомогти евакуювати мешканців області (відео)

За заявами окупаційної адміністрації, насамперед планується вивезення мешканців правобережжя, де знаходиться місто Херсон. За даними британської розвідки, евакуація пов'язана з розширенням району боїв аж до обласного центру.

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Керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо попросив російського президента Володимира Путіна допомогти вивезти херсонські сім'ї на територію Росії нібито для відпочинку та навчання. Про це гауляйтер окупованого регіону повідомив у Telegram.

За його словами, насамперед потрібно вивезти жителів правобережжя, які можуть постраждати від ракетних ударів із боку України.

Праворуч від Дніпра знаходиться і місто Херсон. З початку осені російські війська втратили контроль над чвертю окупованого плацдарму. За даними британської розвідки, днями російське військове командування розпорядилося про евакуацію мешканців із певних районів Херсонської області. Імовірно тому, що очікується розширення області зіткнень аж до самого Херсона.

Так званий заступник голови Херсонської області Кирило Стремоусов наполягає, що це не евакуація, а тимчасовий виїзд.

Нагадаємо, що Генасамблея ООН не визнала референдуми на окупованих територіях України. Представники Організації заявили, що виступають за територіальну цілісність та суверенітет України. В ухваленій резолюції дії РФ названі злочином.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками колишнього командувача американських сил у Європі Бена Годжеса, ЗСУ вийдуть на кордони 23 лютого до кінця року, а влітку 2023-го Крим повернеться в Україну. На думку військового експерта, війна виходить на новий етап. А ЗСУ набрали такий хід, що їх уже не зупинити, а основні сутички відбуватимуться у Херсонській області й далі у Криму.