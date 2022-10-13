ВСУ идут на Херсон: оккупанты попросили Путина помочь эвакуировать жителей области (видео)

По заявлениям оккупационной администрации, первым делом планируется вывоз жителей правобережья, где находится город Херсон. По данным британской разведки, эвакуация связана с расширением района боев вплоть до самого областного центра.

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Руководитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо попросил российского президента Владимира Путина помочь вывезти херсонские семьи на территорию России якобы для для отдыха и учебы. Об этом гауляйтер оккупированного региона сообщил в Telegram.

По его словам, первоочередно нужно вывезти жителей правобережья, которые якобы могут пострадать от ракетных ударов со стороны Украины.

По правую сторону от Днепра находится и город Херсон. С начала осени российские войска потеряли контроль примерно над четвертью оккупированного плацдарма. По данным британской разведки, на днях российское военное командование распорядилось об эвакуации жителей из определенных районов Херсонской области. Предположительно потому, что ожидается расширение области боестолкновений вплоть до самого Херсона.

Так называемый замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов настаивает, что это не эвакуация, а временный выезд.

Напомним, что Генассамблея ООН не признала референдумы на оккупированных территориях Украины. Представители Организации заявили, что выступают за территориальную целостность и суверенитет Украины. В принятой резолюции действия РФ названы преступлением.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам бывшего командующего американскими силами в Европе Бена Ходжеса, ВСУ выйдут на границы 23 февраля до конца года, а летом 2023-го Крым вернется в Украину. По мнению военного эксперта, война выходит на новый этап. А ВСУ набрали такой ход, что их уже не остановить, а основные боестолкновения будут происходить в Херсонской области и дальше в Крыму.