Генассамблея ООН не признала референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях

В ООН заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Принятая резолюция также назвала действия РФ преступными.

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В среду 12 октября Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции, который осуждает аннексию Россией оккупированных территорий Украины.

143 страны поддержали документ, 35 воздержались, а еще 5 выступили против.

Среди тех, кто был против резолюции Беларусь, КНДР, Никарагуа, Сирия, а также сама Российская Федерация.

Воздержались от голосования Алжир, Армения, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Эритрея, Эфиопия, Эсватини, Гвинея, Гондурас, Индия, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Лесото, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Южная Африка, Южный Судан, Таджикистан, Таиланд, Того, Уганда, Танзания, Узбекистан, Вьетнам, Шри-Ланка, Судан и Зимбабве.

В тексте резолюции сказано, что Донецкая. Херсонская. Запорожская и Луганская области Украины временно находятся под контролем РФ в результате агрессии и нарушении суверенитета страны. Те решения, которые приняла Россия о статуе этих территорий не соответствуют принципам Устава ООН.

Кроме того, ООН снова подтвердила, что готова поддерживать суверенитет и независимость, и территориальную целостность Украины в тех границах, в которых она была признана в 1991 году. Действия же РФ носят преступный характер и не меняют статус аннексированных территорий.

Также в ООН призвали все страны, организации и агентства ООН не признавать попытку изменения Россией статуса оккупированных территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил все страны, поддержавшие резолюцию.

"Мир сказал свое слово — попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами", — написал Зеленский в Twitter.

[ + – ] Голосование Генассамблеи ООН

Ранее Фокус сообщал, что в ООН отвергли предложение Росси по голосованию по поводу Украины. Представитель Украины в ООН заявил, что за российскими делегатами тянется след из крови и запах тлеющей плоти.

Еще напомним, что в ООН пояснили, почему не могут расследовать теракт в Еленовке. По словам представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, миссии до сих пор не предоставили гарантии безопасности. Однако не уточнил, какая именно сторона отказывается это сделать.

Также сообщалось, что Иран не признал российские "референдумы" в Украине. Иранские дипломаты заявляют о поддержке усилий по достижению мира и завершению войны с Россией. В то же время известно, что Иран снабжает РФ дронами-камикадзе, которые запускают по украинским городам.