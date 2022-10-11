Тайное станет явным: в ООН отвергли предложение Росси по голосованию по поводу Украины

Представитель Украины в ООН заявил, что за российскими делегатами тянется след из крови и запах тлеющей плоти.

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Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за отклонение призыва России провести тайное голосование по вопросу о том, следует ли осуждать действия Москвы по аннексии оккупированных территорий Украины. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Генеральная Ассамблея 107 голосами "за" решила провести публичное, а не тайное голосование по проекту этой резолюции. Дипломаты заявили, что голосование, скорее всего, состоится в среду или четверг.

Журналисты пишут, что только 13 стран выступили против проведения публичного голосования по проекту резолюции, еще 39 стран воздержались, а остальные страны, включая Россию и Китай, не голосовали.

Издание пишет, что Россия утверждает, что некое западное лоббирование означает, что могут возникнуть проблемы, если позиции будут выражены публично.

"Какое это имеет отношение к миру и безопасности или к урегулированию конфликтов?" — сказал представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Сообщается, что Россия сразу же попыталась заставить Генассамблею пересмотреть этот вопрос сразу после голосования, но безуспешно.

Отметим, что Проект резолюции Генассамблеи ООН призывает государства не признавать действия России и подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица призвал страны защищать принципы учредительного Устава ООН.

"За российской делегацией, когда она входит в Генеральную Ассамблею, остается кровавый след, и зал наполняется запахом тлеющей человеческой плоти. Это то, что мы терпели в Сирии. Это то, что происходит сегодня в Украине", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине опасаются результатов промежуточных выборов в США. Журналисты пишут, что настроения некоторых республиканских политиков вызывают в Украине опасения по поводу того, что поставки оружия уменьшатся.

Еще напомним, что Швеция не допустила РФ к расследованию взрыва "Северного Потока". Как заявила глава временного правительства Швеции, инцидент произошел в зоне экономических интересов страны. Более того, нужно быть готовым, что подобные инциденты повторятся.

Также сообщалось, что Евросоюз поможет Украине с подготовкой к зиме и окажет военную поддержку. Шарль Мишель осудил сегодняшние удары войск РФ по украинским городам и пообещал больше помощи для Киева.