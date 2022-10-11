"Россия получит преимущество": в Украине опасаются результатов промежуточных выборов в США, — СМИ

Журналисты пишут, что настроения некоторых республиканских политиков вызывают в Украине опасения по поводу того, что поставки оружия уменьшатся.

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Украинцы выражают надежду и некоторые опасения, что парламентские выборы в США, который пройдут в следующем месяце, не подорву поток американского оружия в Украину. Об этом пишет издание The Washington Post.

Предполагается, что настроения некоторых республиканцев может снизить готовность Вашингтона поддерживать Киев.

В материале сказано, что неопределенность в отношении будущей американской поддержки усиливается, поскольку опросы общественного мнения предсказывают, что республиканцы вернут себе контроль над Палатой представителей. Некоторые республиканские законодатели и кандидаты выразили недовольство гигантскими суммами помощи, сославшись на опасения по поводу ситуации с Китаем и внутренние приоритеты.

Журналисты пишут, что высокопоставленный украинский чиновник, который общался с ними на условиях анонимности, заявил, что почти полная зависимость Украины от иностранной военной и экономической помощи означает, что ее вооруженные силы должны быстро вернуть себе как можно больше оккупированных территорий. Это надо сделать прежде, чем Запад решит, возможно, снизить темпы поступления оружия, которые многие эксперты и активисты и называют недостаточными.

"Россия получит преимущество с новым Конгрессом и с европейцами, которых шантажируют их энергетической политикой. Вот почему нынешнее наступление так важно", — сказал чиновник.

Однако, как сообщается, другие украинские официальные лица заявили, что по-прежнему уверены, что помощь США продолжится.

Александр Завитневич, который возглавляет комитет по национальной безопасности и обороне Верховной Рады сказал, что общественная поддержка США Украины в войне остается сильной по всей стране, несмотря на нежелание некоторых республиканцев.

"Какой политик не поддерживает мнение своего избирателя?" — спросил Завитневич.

По его словам, поддержка, которую оказывают Штаты, это также вложение и в собственную безопасность.

Ранее Фокус сообщал, что США передадут Украине системы ПВО для борьбы с РФ. Президент США Байден сказал, что Россию заставят заплатить за те военные преступления, которые она совершила в Украине.

Еще напомним, что Россия за день потратила на ракетные удары по Украине сотни миллионов долларов. По предварительным подсчетам журналистов, 41 попавшая в цель ракета и 11 иранских дронов, поразивших объекты инфраструктуры, обошлись России от $400 до $700 миллионов долларов США.

Также сообщалось, что Залужный показал карту массовых ударов войск РФ по Украине. Украинским бойцам приходится отражать атаки при помощи советского оружия, которого к тому же недостаточно, отметил главнокомандующий ВСУ.