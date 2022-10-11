"Росія отримає перевагу": в Україні побоюються результатів проміжних виборів у США, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що настрої деяких республіканських політиків викликають в Україні побоювання щодо того, що постачання зброї зменшиться.

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Українці висловлюють надію і деякі побоювання, що парламентські вибори у США, що відбудуться наступного місяця, не підірву потік американської зброї до України. Про це пише видання The Washington Post.

Передбачається, що настрої деяких республіканців можуть знизити готовність Вашингтона підтримувати Київ.

У матеріалі сказано, що невизначеність щодо майбутньої американської підтримки посилюється, оскільки опитування громадської думки передбачають, що республіканці повернуть контроль над Палатою представників. Деякі республіканські законодавці та кандидати висловили невдоволення гігантськими сумами допомоги, пославшись на побоювання щодо ситуації з Китаєм та внутрішні пріоритети.

Журналісти пишуть, що високопосадовець, який спілкувався з ними на умовах анонімності, заявив, що майже повна залежність України від іноземної військової та економічної допомоги означає, що її збройні сили мають швидко повернути собі якнайбільше окупованих територій. Це треба зробити перш ніж Захід вирішить, можливо, знизити темпи надходження зброї, які багато експертів та активістів і називають недостатніми.

"Росія отримає перевагу з новим Конгресом і з європейцями, яких шантажують їхньою енергетичною політикою. Ось чому нинішній наступ такий важливий", — сказав чиновник.

Однак, як повідомляється, інші українські офіційні особи заявили, що, як і раніше, впевнені, що допомога США продовжиться.

Олександр Завітневич, який очолює комітет з національної безпеки та оборони Верховної Ради, сказав, що громадська підтримка США України у війні залишається сильною по всій країні, попри небажання деяких республіканців.

"Який політик не підтримує думку свого виборця?" — спитав Завітневич.

За його словами, підтримка, яку надають Штати, це також вкладення у власну безпеку.

Раніше Фокус повідомляв, що США передадуть Україні системи ППО для боротьби з РФ. Президент США Байден сказав, що Росію змусять заплатити за військові злочини, які вона скоїла в Україні.

Ще нагадаємо, що Росія за день витратила на ракетні удари по Україні сотні мільйонів доларів. За попередніми підрахунками журналістів, 41 ракета, що потрапила в ціль, і 11 іранських дронів, що вразили об'єкти інфраструктури, обійшлися Росії від $400 до $700 мільйонів доларів США.

Також повідомлялося, що Залужний показав карту масових ударів військ РФ по Україні. Українським бійцям доводиться відбивати атаки за допомогою радянської зброї, якої до того ж недостатньо, зазначив головнокомандувач ЗСУ.