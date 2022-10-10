Залужний показав карту масових ударів військ РФ по Україні

Українським бійцям доводиться відбивати атаки за допомогою радянської зброї, якої до того ж недостатньо, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив карту ракетних та авіаударів, завданих по українській території російськими військами вранці 10 жовтня. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити більшість снарядів, незважаючи на те, що для цього використовувалося озброєння радянського зразка. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На карті, за словами Залужного, відображено дані про російські удари станом на 10:20-11:00 — ворог застосовував крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні дрони типу Shahed-136, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний додав, що силам ППО, Сухопутним військам ЗСУ та зенітним розрахункам вдалося знищити більшість ракет і боєприпасів. Водночас він зазначив, що українські захисники змушені відбивати російські атаки за допомогою радянської зброї, яка до того ж у ЗСУ на озброєнні в недостатній кількості.

"Незважаючи на все, незважаючи на агонію диктаторського режиму, ми вистоїмо та переможемо", — додав Залужний.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що внаслідок сьогоднішніх російських ударів загинуло 12 людей, понад 80 було поранено або травмовано. У свою чергу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону повідомив про 14 загиблих та 97 постраждалих.

Нагадаємо, згідно з підрахунками ЗМІ, за 12 годин масових атак по українських містах Російська Федерація витратила на ракети та безпілотники за найскромнішими підрахунками близько $400 млн.

Раніше Фокус розбирався, чим і звідки Збройні сили РФ атакували Україну 10 жовтня.