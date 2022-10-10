Залужный показал карту массовых ударов войск РФ по Украине

Украинским бойцам приходится отражать атаки при помощи советского оружия, которого к тому же недостаточно, отметил главнокомандующий ВСУ.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обнародовал карту ракетных и авиаударов, нанесенных по украинской территории российскими войсками утром 10 октября. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить большинство снарядов, несмотря на то, что для этого использовалось вооружение советского образца. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook.

На карте, по словам Залужного, отображены данные о российских ударах по состоянию на 10:20-11:00 — противник применял крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты, разведывательные и ударные дроны типа Shahed-136, отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что силам ПВО, Сухопутным войскам ВСУ и зенитным расчетам удалось уничтожить большинство ракет и боеприпасов. В то же время он отметил, что украинские защитники вынуждены отражать российские атаки при помощи советского оружия, которого, к тому же, у ВСУ на вооружении в недостаточном количестве.

"Несмотря на все, несмотря на агонию диктаторского режима, мы выстоим и победим", — добавил Залужный.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что в результате сегодняшних российских ударов погибли 12 человек, более 80 были ранены или травмированы. В свою очередь министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона сообщил о 14 погибших и 97 пострадавших.

Напомним, согласно подсчетам СМИ, за 12 часов массовых атак по украинским городам Российская Федерация потратила на ракеты и беспилотники по самым скромным подсчетам около $400 млн.

Ранее Фокус разбирался, чем и откуда Вооруженные силы РФ атаковали Украину 10 октября.