"Произойдут другие инциденты": Швеция не допустила РФ к расследованию взрыва "Северного Потока"

Как заявила глава временного правительства Швеции, инцидент произошел в зоне экономических интересов страны. Более того, нужно быть готовым, что подобные инциденты повторятся.

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что страна откажет России в доступе к расследованию взрывов на газопроводе "Северный поток". Об этом сообщает издание Bloomberg.

По ее словам, расследование носит конфиденциальный характер.

В материале сказано, что Россия направила письмо с требованием, чтобы ее власти и государственная газовая компания "Газпром" были привлечены к расследованию ущерба.

И вот Андерссон заявила во время пресс-конференции, что ее офис работает над ответом на российское письмо, которое было получено еще на прошлой неделе.

При этом, как пишут журналисты, Служба безопасности Швеции уже смогла прийти к выводу, что утечка из "Северного потока" стала следствием взрывов под водой. Андерссон сказала, что помимо предварительного расследования правительство страны координирует свои действия с коллегами из Дании и Германии.

"Это произошло в исключительной экономической зоне Швеции, а не на нашей территории, так что это не нападение на Швецию, но это серьезно, не в последнюю очередь на фоне напряженной ситуации с политикой безопасности", — сказал Андерссон.

Также она заявила, что нужно быть готовым к тому, что будут и другие похожие инциденты.

Ранее Фокус сообщал, что в НАТО пришли к выводу, что авария на трубопроводе "Северный поток" произошла из-за преднамеренной диверсии. Так, Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что нападение на инфраструктуру союзников будет встречено решительным ответом.

Еще напомним, что Роскосмос опубликовал спутниковые снимки утечки на газопроводах "Северный поток". Оператор Nord Stream AG предположил, что к 3 октября утечка газа прекратится. После чего компания определит масштаб ущерба, нанесенного в результате аварии.

Также сообщалось, что эксперты склоняются в сторону аргументов, что именно Россия совершила диверсию на газопроводах.