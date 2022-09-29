Роскосмос опубликовал спутниковые снимки утечки на газопроводах "Северный поток"

Оператор Nord Stream AG предположил, что к 3 октября утечка газа прекратится. После чего компания определит масштаб ущерба, нанесенного в результате аварии.

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Cегодня, 29 сентября, российская корпорации "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки участка Балтийского моря, где произошла утечка природного газа из газопроводов "Северный поток — 1ʼ и "Северный поток — 2". Уточняется, что съемку произвел космический аппарат "Канопус-В".

На кадрах отчетливо видно пятно на поверхности, где газ выходит из-под воды. Также на панхроматическом изображении указаны координаты утечки:

54 градусов 52 минут северной широты;

15 градусов 24 минут восточной долготы.

Судя по координатам, спутник сфотографировал выход газа на поверхность из трубы "Северный поток — 2".

В компании отметили, что продолжают осуществлять мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" с помощью спутников.

Комментарии Nord Stream AG

Представитель оператора Nord Stream AG в интервью Reuters заявил, что утечка газа из поврежденного Балтийского подводного трубопровода "Северный поток-1" в понедельник 3 октября, скорее всего, прекратится.

В то же время пока невозможно дать какие-либо прогнозы относительно будущей эксплуатации газопровода до тех пор, пока не будет оценен ущерб, отметил оператор. Такую оценку эксперты дадут только тогда, когда доберутся до места аварии, но на данный момент эта зона закрыта.

"Пока не будет каких-то результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. На данный момент это запретная зона", — сказал пресс-секретарь Nord Stream AG

Ранее сообщалось, что одновременные повреждения трех ниток морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" носят беспрецедентный характер. В немецких СМИ появилась информация о том, что авария на газопроводе может быть результатом диверсии.

В связи с утечкой на газопроводах "Северный поток", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала у президента Джо Байдена ответить на вопрос, причастны ли США к возможной диверсии. Дипломат напомнила слова американского президента о том, что если Россия вторгнется в Украину, то с "Северным потоком" будет покончено.