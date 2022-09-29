МИД РФ заявил, что ЧП на "Северном потоке" произошло в зоне контроля американской разведки

Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о пресс-конференции президента Байдена в феврале этого года. Тогда лидер США говорил, что если танки РФ вторгнутся в Украину, то "Северного потока" не будет.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала у президента США Джо Байдена ответить на вопрос, причастны ли Соединенные Штаты к возможной диверсии на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Об этом одиозный российский политик пишет у себя в Telegram-канале.

Захарова напомнила о пресс-конференции американского лидера 7 февраля этого года, во время которой Байден сказал, что с "Северным потоком" будет покончено, если Российская Федерация вторгнется в Украину.

"Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП-1 и СП-2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируют как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве", –– подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства страны-агрессора.

Она отметила, что Байден "должен нести ответственность за свои слова".

Позже в эфире передачи "Соловьев Live" Захарова также заявила, что повреждения ниток "Северного потока" произошли в зоне контроля американской разведки.

"Теперь по поводу того, где это произошло. Это торгово-экономическая зона Дании и Швеции. Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением, это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку", –– высказалась представительница МИД РФ.

Напомним, сегодня на газопроводе "Северный поток" обнаружили четвертую утечку газа. В береговой охране Швеции отмечают, что обнаружение новой утечки связанно не с новой аварией, а с тем, что они расположены близко друг к другу.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что за повреждением газопроводов "Северный поток" стоит Россия. По их версии, диверсия в Балтийском море была преднамеренной и запланированной".