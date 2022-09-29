МЗС РФ заявило, що НС на "Північному потоці" сталася в зоні контролю американської розвідки

Офіційна представниця відомства Марія Захарова нагадала про пресконференцію президента Байдена у лютому цього року. Тоді лідер США казав, що якщо танки РФ вторгнуться до України, то "Північного потоку" не буде.

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Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова вимагає від президента США Джо Байдена відповісти на запитання, чи Сполучені Штати причетні до можливої диверсії на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі. Про це одіозна російська політикиня пише у себе в Telegram-каналі.

Захарова нагадала про пресконференцію американського лідера 7 лютого цього року, під час якої Байден сказав, що з "Північним потоком" покінчать, якщо Російська Федерація вторгнеться в Україну.

"Президент США Джо Байден зобов'язаний відповісти на питання, чи реалізували Сполучені Штати Америки свою погрозу 25 та 26 вересня 2022 року, коли на трьох лініях ПП-1 та ПП-2 сталася надзвичайна ситуація, яку попередньо кваліфікують як розрив трубопроводів, висловлюючи припущення про їх підрив", –– наголосила представниця зовнішньополітичного відомства країни-агресора.

Вона зазначила, що Байден "має нести відповідальність за свої слова".

Пізніше в ефірі передачі "Соловйов Live" Захарова також заявила, що пошкодження ниток "Північного потоку" сталися у зоні контролю американської розвідки.

"Тепер з приводу того, де це сталося. Це торгово-економічна зона Данії та Швеції. Це ті натоцентричні країни, які нашпиговані американським озброєнням, це ті самі країни, які повністю контролюють американські спецслужби. Абсолютно і точно знаходяться під контролем спецслужб США, які повністю контролюють там ситуацію", — висловилася представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, сьогодні на газопроводі "Північний потік" виявили четвертий витік газу. У береговій охороні Швеції відзначають, що виявлення нового витоку пов'язане не з новою аварією, а з тим, що вони розташовані близько один до одного.

У Міністерстві оборони Великобританії вважають, що за пошкодженням газопроводів "Північний потік" стоїть Росія. За їхньою версією, диверсія в Балтійському морі була навмисною та запланованою”.