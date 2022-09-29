Роскосмос опублікував супутникові знімки витоку на газопроводах "Північний потік"

Оператор Nord Stream AG припустив, що до 3 жовтня витік газу припиниться. Після чого компанія визначить масштаб збитків, завданих внаслідок аварії.

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Сьогодні, 29 вересня, російська корпорації "Роскосмос" опублікувала супутникові знімки ділянки Балтійського моря, де стався витік природного газу з газопроводів "Північний потік -1" і "Північний потік-2". Уточнюється, що зйомку зробив космічний апарат "Канопус".

На кадрах чітко видно пляму на поверхні, де газ виходить з-під води. Також на панхроматичному зображенні вказані координати витоку:

54 градусів 52 хвилини північної широти;

15 градусів 24 хвилини східної довготи.

Судячи з координат, супутник сфотографував вихід газу на поверхню з труби "Північний потік-2".

У компанії зазначили, що продовжують здійснювати моніторинг витоку газу в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" за допомогою супутників.

Коментарі Nord Stream AG

Представник оператора Nord Stream AG в інтерв'ю Reuters заявив, що витік газу з пошкодженого Балтійського підводного трубопроводу "Північний потік-1" у понеділок, 3 жовтня, швидше за все, припиниться.

Водночас поки що неможливо дати будь-які прогнози щодо майбутньої експлуатації газопроводу доти, доки не буде оцінено збитки, зазначив оператор. Таку оцінку експерти дадуть лише тоді, коли дістануться місця аварії, але наразі ця зона закрита.

"Поки не буде якихось результатів оцінки збитків, ніяких прогнозів робити не можна. Оцінка збитків може бути проведена на місці, як тільки нам вдасться наблизитися до району. Наразі це заборонена зона", — сказав речник Nord Stream AG.

Раніше повідомлялося, що одночасні пошкодження трьох ниток морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" мають безпрецедентний характер. У німецьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що аварія на газопроводі може бути результатом диверсії.

У зв'язку з витоком на газопроводах "Північний потік", офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова вимагає від президента Джо Байдена відповісти на запитання, чи причетні США до можливої диверсії. Дипломат нагадала слова американського президента про те, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то з "Північним потоком" буде покінчено.