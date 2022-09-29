Авария на трубопроводе "Северный поток" произошла из-за преднамеренной диверсии, — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что нападение на инфраструктуру союзников будет встречено решительным ответом.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в данный момент все факторы указывают на то, что авария на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла из-за преднамеренной диверсии. Об этом пишет британское издание Reuters.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренных, безрассудных и безответственных актов диверсий", — сказал он.

Глава Альянса добавил, что преднамеренное нападение на инфраструктуру союзников будет встречено решительным ответом, однако он не уточнил, каким именно.

"Мы, как союзники, взяли на себя обязательство готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единым и решительным ответом", — сказал он.

Напомним, 29 сентября стало известно, что на газопроводе "Северный поток" обнаружили четыре утечки газа, они находятся близко друг к другу.

28 сентября СМИ писали, что Минобороны Британии предполагает, что Россия могла взорвать трубопровод с помощью подводного дрона. Источники в разведке рассказали журналистам, что РФ могла доставить взрывчатку к "Северному потоку" еще несколько месяцев назад, чтобы взорвать ее в нужный момент.

27 сентября журналисты писали, что в Германии заподозрили, что "Северный поток" был поврежден в результате диверсии. В случайную аварию не верят как в службе безопасности ФРГ, так и в правительстве Дании.