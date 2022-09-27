Не авария, а диверсия: в Германии заподозрили умышленное повреждение "Северного потока", — СМИ
В случайную аварию не верят как в службе безопасности ФРГ, так и в правительстве Дании. Аналитики допускают, что поставки газа из РФ в Европу упадут до нуля к концу года.
Служба безопасности ФРГ считает, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли быть повреждены в результате саботажа, а не случайной аварии. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного сотрудника немецкого ведомства.
"По словам сотрудника службы безопасности Германии, улики указывают на акт насилия, а не на техническую проблему. Утечки газа из трех трубопроводов в Балтийском море произошли почти одновременно", — говорится в публикации.
В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что трудно представить сценарий, при котором инцидент произошел бы по случайности. Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что делать выводы касательно причины происшествия до завершения расследования пока рано, однако "ничего нельзя исключать".
Компания Nord Stream, контрольный пакет акций которой принадлежит российской корпорации "Газпром", заявила, что невозможно сказать, когда можно будет устранить поломку на газопроводах.
"Разрушения, которые произошли в течение одного дня на трех линиях трубопроводной системы Nord Stream, беспрецедентны. Сейчас невозможно оценить сроки восстановления работы инфраструктуры отгрузки газа", — цитируют журналисты заявление компании.
Также издание отметило, что по данным аналитиков S&P Global Commodity Insights уже допускает, что оставшиеся поставки газа из РФ в Европу упадут до нуля уже до конца текущего года.
Тем временем датские военные опубликовали кадры с места утечки на "Северном потоке". Сообщается, что ширина круга составляет несколько сотен метров.
Напомним, вчера, 26 сентября, на российском газопроводе "Северный поток — 2" произошло чрезвычайное происшествие — на объекте был зафиксирован резкий скачок давления. Вслед за этим стало известно, что давление упало и в обеих нитках другого объекта — "Северного потока".
Тем временем датские власти призвали суда не подплывать близко к острову Борнхольм в Балтийском море из-за утечки газа.