Не авария, а диверсия: в Германии заподозрили умышленное повреждение "Северного потока", — СМИ

В случайную аварию не верят как в службе безопасности ФРГ, так и в правительстве Дании. Аналитики допускают, что поставки газа из РФ в Европу упадут до нуля к концу года.

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Служба безопасности ФРГ считает, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" могли быть повреждены в результате саботажа, а не случайной аварии. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного сотрудника немецкого ведомства.

"По словам сотрудника службы безопасности Германии, улики указывают на акт насилия, а не на техническую проблему. Утечки газа из трех трубопроводов в Балтийском море произошли почти одновременно", — говорится в публикации.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что трудно представить сценарий, при котором инцидент произошел бы по случайности. Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что делать выводы касательно причины происшествия до завершения расследования пока рано, однако "ничего нельзя исключать".

[ + – ] Северный поток 1 и 2 на карте

Компания Nord Stream, контрольный пакет акций которой принадлежит российской корпорации "Газпром", заявила, что невозможно сказать, когда можно будет устранить поломку на газопроводах.

"Разрушения, которые произошли в течение одного дня на трех линиях трубопроводной системы Nord Stream, беспрецедентны. Сейчас невозможно оценить сроки восстановления работы инфраструктуры отгрузки газа", — цитируют журналисты заявление компании.

Также издание отметило, что по данным аналитиков S&P Global Commodity Insights уже допускает, что оставшиеся поставки газа из РФ в Европу упадут до нуля уже до конца текущего года.

Тем временем датские военные опубликовали кадры с места утечки на "Северном потоке". Сообщается, что ширина круга составляет несколько сотен метров.

Напомним, вчера, 26 сентября, на российском газопроводе "Северный поток — 2" произошло чрезвычайное происшествие — на объекте был зафиксирован резкий скачок давления. Вслед за этим стало известно, что давление упало и в обеих нитках другого объекта — "Северного потока".

Тем временем датские власти призвали суда не подплывать близко к острову Борнхольм в Балтийском море из-за утечки газа.