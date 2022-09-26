Вслед за "Северным потоком-2": на еще одном газопроводе РФ возникло ЧП

Оператор Nord Stream AG сообщил, что вечером в газопроводе было зафиксировано падение давления. Причины происшествия выясняются.

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Вечером 26 сентября вслед за падением давления на одной из ниток газопровода "Северный поток — 2" произошло падение на обеих нитях "Северного потока — 1". Об этом сообщает оператор газопровода Nord Stream AG.

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода", — говорится в сообщении.

На данный момент причины снижения давления в газопроводе выясняются.

Перед этим в ночь на 26 сентября резко снизилось давление в водной из ниток "Северного потока — 2" из 105 до 7 бар. Представитель оператора Nord Stream 2 AG сообщил, что в юго-восточнее острова Борнхольм, что расположен в датской исключительной экономической зоне вероятно произошла утечка. В связи с этим датские власти призвали суда обходить остров и держаться от него подальше. Подробности утечки газа выясняются.

Ранее сообщалось, что 3 сентября после некоторой паузы газопровод "Северный поток — 1" возобновил свою работу. Как сообщило агентство Reuters, газопровод был остановлен для проведения ремонтных работ.

Спикер Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что "Газпром" остановил работу "Северного потока — 1" под лживым предлогом. По мнению чиновника, это является еще одним свидетельством ненадежности российского поставщика , который не выполняет условия контракта.