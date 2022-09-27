Не аварія, а диверсія: у Німеччині запідозрили умисне ушкодження "Північного потоку", — ЗМІ

У випадкову аварію не вірять як у службі безпеки ФРН, так і в уряді Данії. Аналітики припускають, що постачання газу з РФ в Європу впаде до нуля до кінця року.

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Служба безпеки ФРН вважає, що трубопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2" могли бути пошкоджені внаслідок саботажу, а не випадкової аварії. Про це у вівторок, 27 вересня, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співробітника німецького відомства.

"За словами співробітника служби безпеки Німеччини, докази вказують на акт насильства, а не на технічну проблему. Витік газу з трьох трубопроводів у Балтійському морі стався майже одночасно", — йдеться у публікації.

Зі свого боку прем'єр-міністриня Данії Метте Фредеріксен заявила, що важко уявити сценарій, за якого інцидент стався б випадково. Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що робити висновки щодо причини події до завершення розслідування поки що рано, проте "нічого не можна заперечувати".

[ + – ] Північний потік 1 та 2 на карті

Компанія Nord Stream, контрольний пакет акцій якої належить російській корпорації "Газпром", заявила, що неможливо сказати, коли можна буде усунути поломку газопроводами.

"Руйнування, які сталися протягом одного дня на трьох лініях трубопровідної системи Nord Stream, безпрецедентні. Зараз неможливо оцінити терміни відновлення роботи інфраструктури відвантаження газу", — цитують журналісти заяву компанії.

Також видання зазначило, що за даними аналітиків S&P Global Commodity Insights уже припускає, що постачання газу, які залишилися, з РФ в Європу впадуть до нуля вже до кінця поточного року.

Тим часом данські військові опублікували кадри з місця витоку на "Північному потоці". Повідомляється, що ширина кола становить кілька сотень метрів.

Нагадаємо, вчора, 26 вересня, на російському газопроводі "Північний потік-2" сталася надзвичайна подія — на об'єкті було зафіксовано різкий стрибок тиску. Після цього стало відомо, що тиск впав і в обох нитках іншого об'єкта — "Північного потоку".

Тим часом данська влада закликала суди не підпливати близько до острова Борнхольм у Балтійському морі через витік газу.