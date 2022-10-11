"Відбудуться інші інциденти": Швеція не допустила РФ до розслідування вибуху "Північного Потоку"

Як заявила глава тимчасового уряду Швеції, інцидент стався у зоні економічних інтересів країни. Понад те, треба бути готовим, що подібні інциденти повторяться.

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Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що країна відмовить Росії у доступі до розслідування вибухів на газопроводі "Північний потік". Про це повідомляє видання Bloomberg.

За її словами, розслідування має конфіденційний характер.

У матеріалі сказано, що Росія направила листа з вимогою, щоб її влада та державна газова компанія "Газпром" були залучені до розслідування збитків.

І ось Андерссон заявила під час пресконференції, що її офіс працює над відповіддю на російський лист, отриманий ще минулого тижня.

При цьому, як пишуть журналісти, Служба безпеки Швеції вже змогла дійти висновку, що витік із "Північного потоку" став наслідком вибухів під водою. Андерссон сказала, що окрім попереднього розслідування уряд країни координує свої дії з колегами з Данії та Німеччини.

"Це сталося у винятковій економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тож це не напад на Швецію, але це серйозно, не в останню чергу на тлі напруженої ситуації з безпековою політикою", — сказав Андерссон.

Також вона заявила, що потрібно бути готовим до того, що будуть інші схожі інциденти.

Раніше Фокус повідомляв, що в НАТО дійшли висновку, що аварія на трубопроводі "Північний потік" сталася через навмисну диверсію. Так, Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що напад на інфраструктуру союзників буде зустрінуто рішучою відповіддю.

Ще нагадаємо, що Роскосмос опублікував супутникові знімки витоку на газопроводах "Північний потік". Оператор Nord Stream AG припустив, що до 3 жовтня витік газу припиниться. Після чого компанія визначить масштаб збитків, завданих внаслідок аварії.

Також повідомлялося, що експерти схиляються до аргументів, що саме Росія здійснила диверсію на газопроводах.