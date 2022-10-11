Таємне стане явним: в ООН відкинули пропозицію Росії щодо голосування з приводу України

Представник України в ООН заявив, що за російськими делегатами тягнеться слід із крові й запах плоті, що тліє.

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Генеральна Асамблея ООН проголосувала за відхилення заклику Росії провести таємне голосування щодо того, чи слід засуджувати дії Москви з анексії окупованих територій України. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Генеральна Асамблея 107 голосами "за" вирішила провести публічне, а не таємне голосування щодо проєкту цієї резолюції. Дипломати заявили, що голосування, швидше за все, відбудеться у середу чи четвер.

Журналісти пишуть, що лише 13 країн виступили проти проведення публічного голосування щодо проєкту резолюції, ще 39 країн утрималися, а решта країн, включаючи Росію та Китай, не голосувала.

Видання пише, що Росія стверджує, що таке собі західне лобіювання означає, що можуть виникнути проблеми, якщо позиції будуть виражені публічно.

"Яке це має відношення до миру та безпеки чи до врегулювання конфліктів?" — сказав представник РФ в ООН Василь Небензя.

Повідомляється, що Росія відразу спробувала змусити Генасамблею переглянути це питання відразу після голосування, але без успіху.

Зазначимо, що Проєкт резолюції Генасамблеї ООН закликає держави не визнавати дії Росії та підтверджує суверенітет та територіальну цілісність України. Постійний представник України в ООН Сергій Кислица закликав країни захищати засади установчого Статуту ООН.

"За російською делегацією, коли вона входить до Генеральної Асамблеї, залишається кривавий слід, і зал наповнюється запахом людського тіла, що тліє. Це те, що ми терпіли в Сирії. Це те, що відбувається сьогодні в Україні", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні побоюються результатів проміжних виборів у США. Журналісти пишуть, що настрої деяких республіканських політиків викликають в Україні побоювання з приводу того, що постачання зброї зменшиться.

Ще нагадаємо, що Швеція не допустила РФ до розслідування вибуху "Північного Потоку". Як заявила глава тимчасового уряду Швеції, інцидент стався у зоні економічних інтересів країни. Понад те, треба бути готовим, що подібні інциденти повторяться.

Також повідомлялося, що Євросоюз допоможе Україні з підготовкою до зими та надасть військову підтримку. Шарль Мішель засудив сьогоднішні удари військ РФ по українських містах та пообіцяв більше допомоги для Києва.