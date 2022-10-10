Євросоюз допоможе Україні з підготовкою до зими та надасть військову підтримку, — голова Ради ЄС

Шарль Мішель засудив сьогоднішні удари військ РФ по українських містах та пообіцяв більше допомоги для Києва.

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Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив про рішуче засудження сьогоднішніх ударів військ РФ по містах України та запевнив, що Євросоюз продовжить підтримувати Київ та допоможе йому підготуватися до зими. Відповідну заяву опубліковано на сайті європейського відомства у понеділок, 10 жовтня.

"Я рішуче засуджую жахливі і неприйнятні удари, які Росія завдала по Києву і по всій Україні", — заявив Мішель.

Глава Ради ЄС висловив співчуття жертвам російської агресії, зазначивши, що атаки, спрямовані на цивільних, є військовим злочином, і відомство прагне, щоб усі винні були притягнуті до відповідальності. Водночас Мішель висловив думку, що той факт, що Кремль вдається до тактики невиборчих ракетних ударів, свідчить "про його власний розпач".

"Європейський Союз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному плані, а також у відновленню та задоволенню потреб у підготовці до зими ", — додав Мішель.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден також засудив масований ракетний удар територією України, скоєний Збройними силами РФ 10 жовтня. Американський лідер запевнив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу Києву стільки, скільки потрібно.

Раніше Фокус зібрав реакції інших світових лідерів на сьогоднішній акт російської агресії щодо України.