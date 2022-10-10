Евросоюз поможет Украине с подготовкой к зиме и окажет военную поддержку, — глава Совета ЕС

Шарль Мишель осудил сегодняшние удары войск РФ по украинским городам и пообещал больше помощи для Киева.

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Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил о решительном осуждении сегодняшних ударов войск РФ по городам Украины и заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев и поможет ему подготовиться к зиме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте европейского ведомства в понедельник, 10 октября.

"Я самым решительным образом осуждаю ужасающие и неприемлемые удары, которые Россия нанесла по Киеву и по всей Украине", — заявил Мишель.

Глава Совета ЕС выразил соболезнования жертвам российской агрессии, отметив, что атаки, направленные на гражданских, являются военным преступлением, и ведомство стремится, чтобы все виновные были привлечены к ответственности. В то же время Мишель выразил мнение, что тот факт, что Кремль прибегает к тактике неизбирательных ракетных ударов, свидетельствует "о его собственном растущем отчаянии".

"Европейский Союз по-прежнему твердо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане, а также в восстановлении и удовлетворении потребностей в подготовке к зиме", — добавил Мишель.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден также осудил массированный ракетный удар по территории Украины, совершенный Вооруженными силами РФ 10 октября. Американский лидер заверил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

Ранее Фокус собрал реакции других мировых лидеров на сегодняшний акт российской агрессии в отношении Украины.