ЗСУ можуть повернути контроль над Херсоном уже наступного тижня, — західні військові

Незабаром українські захисники можуть зайняти західний берег Дніпра в Херсонській області, де розташований обласний центр, вважають експерти.

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Збройні сили України можуть повернути контроль над західним берегом Дніпра в Херсонській області, де розташований обласний центр Херсон, уже наступного тижня. Такий прогноз у коментарі Financial Times у четвер, 13 жовтня, дали західні військові.

"За оцінками західних військових, Україна може зайняти Херсон до Дніпра вже наступного тижня", — йдеться у публікації.

Тим часом британські військові чиновники у коментарі The Telegraph також припустили, що бойові дії вже незабаром перенесуться на місто Херсон. Про це свідчить рішення окупаційної влади регіону щодо евакуації мирних жителів з обласного центру, додали в Міноборони Сполученого Королівства.

"Цілком ймовірно, що вони (окупанти) очікують на поширення бойових дій на саме місто Херсон", — заявив співрозмовник видання.

Нагадаємо, сьогодні керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо попросив російського президента Володимира Путіна допомогти вивезти жителів Херсона на територію РФ нібито для відпочинку та навчання. Зі свого боку, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що російський уряд ухвалив рішення переселити мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської області у віддалені регіони Росії.

Тим часом у ЗСУ повідомили, що українські військові продовжують просуватися у Херсонській області, незважаючи на спроби Збройних сил РФ зупинити контрнаступ. Зокрема, останнім часом було звільнено щонайменше п'ять населених пунктів у регіоні.