Звільнення Херсону: в РФ відповіли на заклики гауляйтерів вивезти українців із країни

Влада РФ хоче переселити українців з окупованої Херсонської області в "глибинку", обіцяючи їм там "безкоштовне житло".

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Російський уряд ухвалив рішення переселити мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської області у віддалені регіони Федерації. Про це заявив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін.

"Урядом ухвалено рішення про організацію допомоги у виїзді мешканцям області в інші регіони", — сказав Хуснуллін.

Під "іншими регіонами" він мав на увазі територію Російської Федерації.

За його словами, мешканців Херсона й області, які погодяться на переїзд, забезпечать усім необхідним для проживання. А ті, хто вирішить залишитися в Росії на постійній основі, отримають житло.

Приводом для такої заяви стало "звернення" колаборанта Володимира Сальдо до російської влади з проханням уберегти людей і захистити їх від "обстрілів", які нібито влаштовують українські військові.

Сальдо тоді звернувся безпосередньо до російського президента Володимира Путіна із проханням допомогти вивезти херсонські сім'ї на територію Росії нібито для відпочинку та навчання. За його словами, насамперед, потрібно вивезти жителів правобережжя, які можуть постраждати від ракетних ударів із боку України.

За даними британської розвідки, евакуація пов'язана з розширенням району боїв аж до обласного центру.

Вивезення українців у Росію: як відреагувала влада

Голова Херсонської облради Олександр Самойленко на своїй офіційній сторінці у фейсбуці закликав не довіряти заявам Сальдо та Хуснулліна.

За його словами, заявлені ними мотиви "евакуації" не відповідають дійсності.

"Мета відома. Позбутися українського населення в області, заволодівши їхнім майном. Вони поселять у ваші будинки та квартири росіян із віддалених районів Росії", — написав Самойленко.

З його слів, для РФ це вже відпрацьований сценарій. Саме так після Другої Світової війни Росія звозила у нинішній Калінінград неблагополучних вихідців із "глибинки".

Самойленко попередив жителів Херсонської області та Херсона ще про одну небезпеку, яка може загрожувати їм в РФ. Це отримання паспортів Росії, після чого повернутися в Україну стане практично неможливо.

Нагадаємо, з початку масштабного вторгнення російських військ в Україну представники РФ вдаються до насильницького переміщення громадян України. Людей вивозять або на інші території, що знаходяться під російською окупацією, або власне в Росію.

Крім того, Фокус писав, що Росія насильно утримує на своїй території до 1,6 млн українців. У Держдепартаменті США твердять, що українські громадяни проходять через пункти "фільтрації". У них силоміць забирають паспорти України та видають російські документи.