Освобождение Херсона ВСУ: в РФ ответили на призывы гауляйтеров вывезти украинцев из страны

Власти РФ хотят переселить украинцев с оккупированной Херсонской области в "глубинку", обещая им там "бесплатное жилье".

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Российское правительство приняло решение переселить жителей временно оккупированных территорий Херсонской области в отдаленные регионы Федерации. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Правительством принято решение об организации помощи в выезде жителям области в другие регионы", – сказал Хуснуллин.

Под "другими регионами" он имел в виду территорию Российской Федерации.

По его словам, жителям Херсона и области, которые согласятся на переезд, обеспечат всем необходимым для проживания. А те, кто примут решение остаться в России на постоянной основе, получат жилье.

Предлогом для такого заявления стало "обращение" коллаборанта Владимира Сальдо к российским властям с просьбой уберечь людей и защитить их от "обстрелов", которые якобы устраивают украинские военные.

Сальдо тогда обратился напрямую к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь вывезти херсонские семьи на территорию России якобы для отдыха и учебы. По его словам, первоочередно нужно вывезти жителей правобережья, которые якобы могут пострадать от ракетных ударов со стороны Украины.

По данным британской разведки, эвакуация связана с расширением района боев вплоть до самого областного центра.

Вывоз украинцев в Россию: как отреагировали власти

Глава Херсонской облсовета Александр Самойленко на своей официальной странице в Фейсбуке призвал не доверять заявлениям Сальдо и Хуснуллина.

По его словам заявленные ими мотивы "эвакуации" не соответствует действительности.

"Цель известная. Избавиться от украинского населения в области, завладев их имуществом. Они поселят в ваши дома и квартиры россиян из отдаленных районов России", — написал Самойленко.

По его словам, для РФ это уже отработанный сценарий. Именно так после Второй Мировой войны Россия свозила в нынешний Калининград неблагополучных выходцев из "глубинки".

Самойленко предупредил жителей Хернсонской области и Херсона еще об одной опасности, которая может грозить им в РФ. Это — получение паспортов России, после чего вернуться в Украину станет практически невозможно.

Напомним, сначала масштабного вторжения российских войск в Украину представители РФ прибегают к насильственному перемещению граждан Украины. Людей вывозят либо на другие территории, которые находятся под российской оккупацией, либо в саму Россию.

Кроме того, Фокус писал, что Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинцев. В Госдепартаменте США утверждают, что украинские граждане проходят через пункты "фильтрации". У них насильно забирают паспорта Украины и выдают российские документы.