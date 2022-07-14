После "фильтрации": Россия насильно удерживает на своей территории до 1,6 млн украинцев

В Госдепартаменте США утверждают, что украинские граждане проходят через пункты "фильтрации". У них насильно забирают паспорта Украины и выдают российские документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 13 июля обвинил российские власти в принудительной депортации украинских граждан из оккупированных территорий Украины. По его словам, власти РФ задержали и насильно депортировали от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая 260 000 детей, с конфискацией украинских паспортов и замены их российскими. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства США в Украине.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В публикации отмечается, что Вашингтон призывает Москву немедленно прекратить систематические операции по "фильтрации" и принудительные депортации украинцев в подконтрольных РФ районах Украины, поскольку это является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения и представляет собой военное преступление.

"Российские власти должны освободить задержанных и предоставить гражданам Украины, насильно перемещенным или вынужденным покинуть свою страну, возможность быстро и безопасно вернуться домой", — говорится в заявлении.

При этом Россия должна предоставить внешним независимым наблюдателям доступ к так называемым "фильтрационным пунктам" и к местам принудительной депортации, отметил Блинкен.

В Госдепе также заявили, что оккупанты намеренно разлучают украинских детей с родителями и похищают других детей из детских домов, прежде чем отдать их на усыновление в Россию. Американскому ведомству известно об угроза, преследованиях и даже пытках со стороны российских силовых структур в отношении людей, которые прошли через "фильтрацию".

"К задержанным или "отфильтрованным" относятся украинцы, которые считаются опасными из-за их потенциальной принадлежности к украинской армии, территориальным силам обороны, СМИ, правительству и группам гражданского общества", — говорится в документе.

Более того, есть случаи казни прошедших "фильтрацию" людей без суда и следствия, что подтверждено очевидцами и Генеральным прокурором Украины, и о чем свидетельствуют зверства военных РФ в Буче, Мариуполе и других местах.

Комментарии МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала пропагандиста Владимира Соловьева обвинила Блинкена во вранье. По ее словам, сложно даже представить, что украинцам могут насильно выдавать российские паспорта.

В своем Telegram Захарова написала, что подобные заявления описываются в медицинских энциклопедиях.

Важно

"Освободители" без масок. Что будет, если победит Россия

Ранее заместитель мэра Петр Андрющенко опубликовал видео, на кадрах которого российские войска насильно вывозят мирных жителей Мариуполя в Россию. По его словам россияне повезли людей в село Безыменное Азовского района, где находится фильтрационный лагерь, после чего отправят в Россию.