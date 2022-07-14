Після "фільтрації": Росія насильно утримує на своїй території до 1,6 млн українців

У Держдепартаменті США стверджують, що українські громадяни проходять через пункти "фільтрації". У них насильно забирають паспорти України та видають російські документи.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 13 липня звинуватив російську владу в примусовій депортації українських громадян із окупованих територій України. За його словами, влада РФ затримала та насильно депортувала від 900 000 до 1,6 мільйона українських громадян, включаючи 260 000 дітей, із конфіскацією українських паспортів і заміною їх російськими. Відповідну заяву опублікували на сайті посольства США в Україні.

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У публікації зазначається, що Вашингтон закликає Москву негайно припинити систематичні операції з "фільтрації" та примусові депортації українців у підконтрольних РФ районах України, оскільки це є серйозним порушенням четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення та є воєнним злочином.

"Російська влада має звільнити затриманих і надати громадянам України, насильно переміщеним або вимушеним залишити свою країну, можливість швидко та безпечно повернутися додому", — йдеться в заяві.

При цьому Росія має надати зовнішнім незалежним спостерігачам доступ до так званих "фільтраційних пунктів" і місць примусової депортації, зазначив Блінкен.

У Держдепі також заявили, що окупанти навмисно розлучають українських дітей із батьками та викрадають інших дітей із дитячих будинків, перш ніж віддати їх на усиновлення в Росію. Американському відомству відомо про погрози, переслідування та навіть тортури з боку російських силових структур щодо людей, які пройшли через "фільтрацію".

"До затриманих або "відфільтрованих" належать українці, які вважаються небезпечними через їхню потенційну приналежність до української армії, територіальних сил оборони, ЗМІ, уряду та груп громадянського суспільства", — йдеться в документі.

Крім того, є випадки страти людей, які пройшли "фільтрацію", без суду та слідства, що підтверджено очевидцями та Генеральним прокурором України, і про що свідчать звірства військових РФ у Бучі, Маріуполі й інших місцях.

Коментарі МЗС Росії

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі каналу пропагандиста Володимира Соловйова звинуватила Блінкена в брехні. За її словами, важко навіть уявити, що українцям можуть насильно видавати російські паспорти.

У своєму Telegram Захарова написала, що подібні заяви описуються в медичних енциклопедіях.

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Раніше заступник мера Петро Андрющенко опублікував відео, на кадрах якого російські війська насильно вивозять мирних жителів Маріуполя в Росію. За його словами, росіяни повезли людей у село Безіменне Азовського району, де розташований фільтраційний табір, після чого відправлять у Росію.