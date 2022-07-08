"Визволителі" без масок. Що буде, якщо переможе Росія

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Отже, що буде з тими територіями, із жителями тих територій, які РФ візьме під контроль? Ну, зараз ми бачимо на практиці тотальну мобілізацію в "ополчення", полювання на відьом, грабежі та насильство. Але це поточний момент, а що вони мають у глобальних планах? Адже у своїх проєктах керівництво РФ насправді планувало окупацію всього Лівобережжя. А то й маріонетковий режим у Києві та контроль над усією Україною. Що там хотіли зробити? Точніше, оскільки ці мрії з бункера поки не вивітрилися, що вони нам готують?

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Опираємося виключно на факти q на вкладені гроші. Решта легко може виявитися просто пропагандою. А факти мають простий і моторошний вигляд.

Так, учора під час засідання Постійної ради ОБСЄ заступниця голови місії США Кортні Острієн заявила, що Росія створила вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях 19 фільтраційних таборів.

Ось так, дорогі хлопчики та дівчатка. Саме так вони бачать "визволення".

І нехай нікого не заспокоює слово "фільтраційні". Хоча когось воно може заспокоїти. Територію вони планували окупувати, майно пограбувати згідно з табелями про ранги. Комусь — пралку, комусь — зерно чи метал, а комусь — і завод. Нерухомість розподілить окупаційна адміністрація. Все просто й справді давно відпрацьовано, історики підтвердять.

Горе переможеним. Єдиний шанс уникнути такого сценарію — це опір. Інакше доведеться покірно сприймати нову роль і новий світ із новою реальністю і новим порядком. Вибір за нами. До речі, покірність не гарантує навіть існування худоби. Згадайте геноцид ХХ ст. Чи є принципова різниця між фашизмом і рашизмом? Ну, я вас засмучу — немає особливої різниці.

Про мобільні крематорії в Маріуполі недовірливим нагадати? Чи вони залишаться вірними легенді, що це виключно, щоб приховувати втрати власного особового складу? Хороша штука — наївність. Дарує легкість, як наркотик. І вбиває з тією самою ефективністю.

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