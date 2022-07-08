"Освободители" без масок. Что будет, если победит Россия

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Итак, что будет с теми территориями, с жителями тех территорий, которые РФ возьмет под контроль? Ну, сейчас-то мы видим на практике тотальную мобилизацию в "ополчение", охоту на ведьм, грабежи и насилие. Но это текущий момент, а что у них в глобальных планах. Ведь в своих проектах руководство РФ на самом деле планировало оккупацию всего Левобережья. А то и марионеточный режим в Киеве и контроль над всей Украиной. Что там хотели сделать? Вернее, поскольку эти мечты из бункера пока не выветрились, что они нам готовят?

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Опираемся исключительно на факты и на вложенные деньги. Остальное легко может оказаться просто пропагандой. А факты выглядят просто и жутко.

Так, вчера во время заседания Постоянного совета ОБСЕ замглавы миссии США Кортни Остриен заявила, что Россия создала вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях 19 фильтрационных лагерей.

Вот так, дорогие мальчики и девочки. Именно так они видят "освобождение".

И пусть никого не успокаивает слово "фильтрационные". Хотя, кого оно может успокоить. Территорию они планировали оккупировать, имущество разграбить согласно табели о рангах. Кому-то — стиралку, кому-то — зерно или металл, а кому — и завод. Недвижимость распределит оккупационная администрация. Все просто и на самом деле давно отработано историки подтвердят.

Горе побежденным. Единственный шанс избежать такого сценария — это сопротивление. Иначе придется покорно принимать свою участь и новый мир с новой реальностью и новым порядком. Выбор за нами. Кстати, покорность не гарантирует даже скотской жизни. Вспомните геноцид ХХ века. Или есть принципиальна разница между фашизмом и рашизмом? Ну, я вас огорчу — нет особой разницы.

Про мобильные крематории в Мариуполе недоверчивым напомнить? Или они останутся верными легенде, что это исключительно, чтобы скрывать потери собственного личного состава? Хорошая штука — наивность. Дарит легкость, как наркотик. И убивает с той же эффективностью…

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