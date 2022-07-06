Умирать всегда страшно. Но война — это грязь, пот, кровь, и трупный смрад

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Судя по реакции общества на ограничение выезда мужчин, девять из десяти украинцев воевать не намерены, настроены против мобилизации и запрета выезда за кордон.

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Действительно, за что воевать?.. — Олигархи грабят, молодчики на крутых тачках бухают, в стране нормальных условий для жизни нет, законы несовершенные, парки загаженные, подъезды оплеванные…

Вот пусть сначала законы правильные примут, подготовку военную организуют, западное оружие привезут, полицию и СБУ отправят воевать. Тогда — может быть. И вообще, "я налоги плачу, почему я должен воевать?" И еще это, сакраментальное — "я войне не обучен, меня сразу снайпер убьет".

Умирать всегда страшно. Умирать никто не хочет. А война — это грязь, пот, кровь, и трупный смрад.

На войне — с 2014 года — я видел и бедных, и богатых, и военных, и полицейских, и эсбэушников, и добровольцев, которые воюют не за деньги, не за звания, не за должности, не за награды, потому что не получают в итоге ничего, кроме двух метров сырой земли…

Война — это, во многом, лотерея. Многие, из тех, кого я знал — прекрасно подготовленные, профессионалы — погибли не в красивом стрелковом бою, сражаясь как Рэмбо, используя все свои профессиональные навыки, а тупо во время артиллерийского обстрела, или подорвавшись на мине, или по глупости товарищей…

По статистике в современной войне, как и в войнах 20-го века, порядка 80% потерь — это потери от минно-взрывных травм, осколочных ранений. То есть, — от артиллерии, авиации, минных заграждений. И тут уже высокая профессиональная стрелковая и тактическая подготовка отходит на второй план.

Да, профессионал вряд ли поедет непроверенной проселочной дорогой вблизи линии фронта, опасаясь подрыва на беспорядочно установленных своими же минах. Да, профессионал не станет, скорее всего, квартироваться в битком набитом военными административном здании. Да, профессионал имеет больше шансов выжить на передовой, потому что не станет высовываться напрасно.

Но, по большому-то счету, все мы под богом ходим. Широкомасштабная война тем и отличается от колониального заморского похода, что в ней участвуют все, даже те, кто не хочет участвовать. В современной войне гражданских гибнет не меньше, чем военных, профессионалов и мобилизованных.

Война никого не щадит — вспомните Бучу, и не оставляет нам времени на принятие хороших законов, на получение чудо-оружия, правильное патриотическое воспитание и подготовку лучших бойцов. Большинство из нас — плохие бойцы. И все мы боимся умереть или стать калеками. Даже профессионалы. Но либо мы защищаем Украину — несовершенную, неухоженную, разбитую войной, либо смиряемся с оккупацией, либо уезжаем в эмиграцию. Других вариантов нет просто.

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