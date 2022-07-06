Коррупция на справках? Чем опасен запрет мужчинам выезжать за пределы места проживания

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Решение о запрете мужчинам выезжать за пределы населенного пункта проживания наталкивает на очень тяжелые размышления. В такие моменты понимаешь, что путь военной технократии для нас совершенно не подходит. Вместо эффективной модели развития получим поражение в правах и свободах.

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Есть две модели комплектации армии

Первая модель касается цивилизованных стран, где формируются эффективные стимулы. Например, Кипр. Хочешь работать в бюджетном секторе — отслужи в армии. Не служишь — не можешь рассчитывать на госслужбу. В Украине же нет принципа, кто служит — тот управляет. Ни Коболева, ни Витренко, ни руководителей госбанков, ни многих других в армии вы не увидите.

В формате западного мира армия становится драйвером развития, образцом эффективности, центром инноваций и школой развития личной инициативы.

Второй путь — тоталитарное общество. Повестки на пляжах, отлавливание мужчин на улицах, запрет на перемещение внутри страны. Так делают в т. н. "ДНР" и "ЛНР".

Но почему так начали делать в Украине? У нас же свободная страна. Низкий уровень развития экономики у нас всегда компенсировался уровнем личной свободы. Не стали ли мы превращаться в дракона, с которым сражаемся? Нельзя брать в заложники население и снижать его социальную мобильность. Сегодня мужчина из-за такого решения останется дома и не увезет свою семью в безопасное место, а завтра его семья может погибнуть. Кто ответит?

Нельзя плодить коррупцию на справках в военкоматах и на блокпостах. Если наше руководство не исправит данную ситуацию, уже скоро может прилететь такой социальный бумеранг, что кое-кому в РФ только шампанское придется откупорить.

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