Коррупция на справках? Чем опасен запрет мужчинам выезжать за пределы места проживания
"Нельзя плодить коррупцию на справках в военкоматах и на блокпостах. Если наше руководство не исправит данную ситуацию, скоро может прилететь такой социальный бумеранг, что кое-кому в РФ только шампанское придется откупорить". Мнение.
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Решение о запрете мужчинам выезжать за пределы населенного пункта проживания наталкивает на очень тяжелые размышления. В такие моменты понимаешь, что путь военной технократии для нас совершенно не подходит. Вместо эффективной модели развития получим поражение в правах и свободах.
Есть две модели комплектации армии
Первая модель касается цивилизованных стран, где формируются эффективные стимулы. Например, Кипр. Хочешь работать в бюджетном секторе — отслужи в армии. Не служишь — не можешь рассчитывать на госслужбу. В Украине же нет принципа, кто служит — тот управляет. Ни Коболева, ни Витренко, ни руководителей госбанков, ни многих других в армии вы не увидите.
В формате западного мира армия становится драйвером развития, образцом эффективности, центром инноваций и школой развития личной инициативы.
Второй путь — тоталитарное общество. Повестки на пляжах, отлавливание мужчин на улицах, запрет на перемещение внутри страны. Так делают в т. н. "ДНР" и "ЛНР".
Но почему так начали делать в Украине? У нас же свободная страна. Низкий уровень развития экономики у нас всегда компенсировался уровнем личной свободы. Не стали ли мы превращаться в дракона, с которым сражаемся? Нельзя брать в заложники население и снижать его социальную мобильность. Сегодня мужчина из-за такого решения останется дома и не увезет свою семью в безопасное место, а завтра его семья может погибнуть. Кто ответит?
Нельзя плодить коррупцию на справках в военкоматах и на блокпостах. Если наше руководство не исправит данную ситуацию, уже скоро может прилететь такой социальный бумеранг, что кое-кому в РФ только шампанское придется откупорить.Важно