Корупція на довідках? Чим небезпечна заборона чоловікам виїжджати за межі місця проживання

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Рішення про заборону чоловікам виїжджати за межі населеного пункту проживання наштовхує на дуже тяжкі роздуми. У такі моменти розумієш, що шлях військової технократії нам абсолютно не підходить. Замість ефективної моделі розвитку отримаємо поразку у правах і свободах.

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Є дві моделі комплектації армії

Перша модель стосується цивілізованих країн, де формуються ефективні стимули. Наприклад, Кіпр. Хочеш працювати у бюджетному секторі — відслужи в армії. Не служиш – не можеш розраховувати на держслужбу. А в Україні немає принципу, хто служить — той керує. Ні Коболєва, ні Вітренка, ні керівників держбанків, ні багатьох інших в армії ви не побачите.

У форматі західного світу армія стає драйвером розвитку, взірцем ефективності, центром інновацій та школою розвитку особистої ініціативи.

Другий шлях – тоталітарне суспільство. Повістки на пляжах, відловлювання чоловіків на вулицях, заборона на переміщення всередині країни. Так роблять у т. з. "ДНР" та "ЛНР".

Але чому ж так почали робити в Україні? В нас же вільна країна. Низький рівень розвитку економіки ми завжди компенсували рівнем особистої свободи. Чи не стали ми перетворюватися на дракона, з яким боремося? Не можна брати в заручники населення та знижувати його соціальну мобільність. Сьогодні чоловік через таке рішення залишиться вдома і не відвезе свою сім'ю у безпечне місце, а завтра його родина може загинути. Хто відповість?

Не можна плодити корупцію на довідках у військкоматах та на блокпостах. Якщо наше керівництво не виправить цю ситуацію, вже скоро може прилетіти такий соціальний бумеранг, що декому в РФ лише шампанське доведеться відкоркувати.

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Заборону на виїзд чоловіків мають скасувати. Хто, чому і коли це зробить

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