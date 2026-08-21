Як боротися зі зростанням цін: про простий механізм із ПДВ, який допоможе захистити українців
Дуже важливо не допустити, щоб логістична криза переросла у споживчу — коли людям просто не буде що й за що купувати найнеобхідніше. Вказуючи на цю очевидну загрозу, економіст Олексій Кущ пропонує один із шляхів вирішення, який, на його думку, є досить ефективним — зменшити ціновий тиск на людей.
Дуже важливо не дати логістичній кризі перерости у споживчу.
Зростання вартості логістики та транспортування товарів може бути перекладено на споживачів за допомогою торговельної націнки.
Деякі чиновники в цих умовах пропонують ще й збільшити податок на додану вартість (ПДВ). Це може призвести до кумулятивного споживчого шоку: зростання торговельної націнки + збільшення ПДВ (непрямий податок, який сплачується споживачем).
Що робити в цих умовах?
Необхідно запроваджувати кількаступеневу шкалу ПДВ і вводити знижений ПДВ на соціально значущі продукти харчування. Така ставка має бути знижена з базового рівня у 20% до 5%. А на комунальні послуги і електроенергію та газ для населення треба вводити нульову ставку ПДВ.
Добре, що ідеї зниження ставки ПДВ на соціальні товари в Україні почали підтримувати і активно обговорювати.
Наприклад, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов заявив: "…. у багатьох країнах є чіткий перелік соціально значущих продуктів харчування. Ми пропонуємо знизити ПДВ на такі товари до 5% і врегулювати торговельну націнку, щоб вона не завищувалася. Такі приклади ефективно працюють у Німеччині, Франції, Чехії".
Саме такі кроки можуть амортизувати масштаб соціальної кризи, про яку теж згадав Ігор Терехов: "Ми бачимо жахливу ситуацію: ми втрачаємо людей. За прогнозами, цьогоріч з України виїде приблизно 200 тисяч осіб, і більшість із них — молодь. Паралельно стрімко зростає рівень бідності: якщо раніше він становив 35–37%, то сьогодні сягає 41%. Якщо ми це не зупинимо, люди просто втратять надію. Тут потрібні кардинальні рішення в соціальній політиці щодо підтримки людей".
Знижена ставка ПДВ на соціально значущі товари — це один із кроків підвищення платоспроможного рівня населення під час війни.
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